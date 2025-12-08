Donald Trump, despre tranzacția dintre Netflix și Warner Bros și riscul de poziție dominantă: „Mă voi implica în această decizie – E vorba de o cotă de piață considerabilă”

Președintele Donald Trump a declarat că achiziția planificată a Warner Bros. Discovery Inc. de către Netflix Inc. va necesita o analiză atentă, menționând că acordul ar crea o entitate cu „o cotă de piață considerabilă”.

„Ei bine, acordul trebuie să treacă printr-un proces de analiză și vom vedea ce se întâmplă”, a spus Trump când a fost întrebat despre tranzacție la sosirea sa la Centrul Kennedy pentru a participa la gala anuală de premiere.

„Mă voi implica în această decizie”, a declarat Trump. Despre Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, Trump a spus că „este un tip fantastic, am mult respect pentru el, dar este vorba de o cotă de piață considerabilă”. Președintele SUA nu a spus dacă este în favoarea sau împotriva aprobării tranzacției, dar a subliniat că o potențială poziție dominantă pe piața industriei divertismentului poate contraveni legilor concurenței. relatează Bloomberg.

În mod normal, președinții nu intervin direct în evaluările antitrust ale fuziunilor corporatiste, ceea ce face ca comentariile sale să iasă în evidență. De asemenea, acest lucru întărește panica crescândă la Hollywood cu privire la ceea ce ar putea însemna această înțelegere.

„Dar este vorba despre o cotă mare de piață, nu există nicio îndoială în privința asta. Ar putea fi o problemă”, a adăugat el.

President Trump says he would have a role in whether a proposed merger between Netflix and Warner Brothers should go forward, telling reporters the market share of a combined entity could raise concerns https://t.co/bIqw9EKC72 pic.twitter.com/F4bw7d6TUp — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Tranzacția de 72 de miliarde de dolari ar urma să-i unească pe jucătorul de streaming numărul 1 la nivel mondial, Netflix, cu al patrulea jucător din piața globală, HBO Max, ceea ce a stârnit semnale de alarmă din partea autorităților de reglementare antitrust.

Vineri, Netflix a fost de acord să cumpere divizia de televiziune, studiourile cinematografice și streaming ale Warner Bros Discovery pentru 72 de miliarde de dolari, o tranzacție care ar transfera controlul asupra unuia dintre cele mai apreciate active ale Hollywood-ului către pionierul streamingului.

O verificare drastică a organismelor de concurență

Contractul încheiat de Netflix pentru achiziția Warner Bross va fi foarte probabil analizat „la sânge” de organismele antitrust atât în SUA cât și în Europa, deoarece cel mai mare serviciu de streaming din lume va dobândi dreptul de proprietate asupra rivalului HBO Max care se laudă cu aproape 130 de milioane de abonați.

„Vor opune rezistență (față de tranzacție – n.r.) diverse sindicate alături de părți din Hollywood”, a declarat pentru Reuters Tom Harrington, șeful departamentului TV de la Enders Analysis din Londra. „HBO, bijuteria creativă, ar fi teribil de expusă în cadrul Netflix, deși a reușit să supraviețuiască unor proprietari dificili o mare parte din existența sa”, a adăugat el, relatează Reuters.

Compania Paramount, condusă de David Ellison, care a licitat la rândul ei pentru achiziția Warner Bross, și este apropiată de administrația republicană a președintelui Donald Trump, a pus sub semnul întrebării procesul de vânzare și susține că Netflix a beneficiat de un tratament favorabil față de restul competitorilor.

Chiar înainte de depunerea ofertelor, unii membri ai Congresului au declarat că un acord Netflix-Warner Bros Discovery ar putea dăuna atât publicului cât și Hollywood-ului.

Cinema United, o asociație globală a afacerilor din cinematografie, a declarat că acordul reprezintă o „amenințare fără precedent” pentru cinematografele din întreaga lume, în timp ce fostul CEO al WarnerMedia, Jason Kilar, a declarat că nu se poate gândi la „o modalitate mai eficientă de a reduce concurența la Hollywood decât vânzarea WBD către Netflix”.

În încercarea de a atenua unele îngrijorări, Netflix a spus că acordul va oferi abonaților mai multe emisiuni și filme, va stimula producția de entertaiment din SUA și investițiile pe termen lung pentru conținut original și va crea mai multe locuri de muncă și oportunități pentru creație.

Compania a susținut în discuțiile privind încheierea acordului că o alăturare a serviciului său de streaming cu HBO Max ar aduce beneficii consumatorilor prin reducerea prețului unei oferte combinate la pachet.

Co-CEO-ul Netflix, Greg Peters, le-a spus investitorilor că firma ar putea include serviciile de streaming într-un singur pachet – sau ar putea găsi modalități de a introduce HBO Max și abonaților Netflix. Serviciul de streaming are o lungă istorie în construirea de audiențe pentru serialele de televiziune, așa cum a făcut-o pentru „Breaking Bad” sau drama „Suits”.

Compania a declarat pentru Warner Bros Discovery că va continua să lanseze filmele studioului în cinematografe, în încercarea de a calma temerile că fuziunea ar închide studiourile de la Hollywood și ar dispărea o sursă majoră pentru producția cinematografică, conform relatărilor din presă.

„Având în vedere mediul de reglementare actual, acest lucru va stârni nemulțumiri și îngrijorări. Jucătorul dominant de streaming va fi atent analizat”, a declarat analistul Paolo Pescatore de la PP Foresight.

„Ar trebui să ne așteptăm ca acest lucru să aibă consecințe negative, având în vedere încercarea Paramount Skydance de a achiziționa Warner Bros Discovery.”

***