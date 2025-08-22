Donald Trump, despre șansele de pace în Ucraina: „În următoarele două săptămâni, vom ști într-un fel sau altul”

Președintele american Donald Trump, care dorește să-i aducă pe președinții rus și ucrainean la aceeași masă, a declarat joi, într-un interviu telefonic, că va ști mai mult „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina.

„Aș spune că în următoarele două săptămâni, vom ști într-un fel sau altul. După aceea, s-ar putea să fie nevoie să adoptăm o abordare diferită”, a declarat președintele american, fără a oferi detalii, în cursul interviului acordat prezentatorului Todd Starnes, care l-a întrebat dacă va fi pace.

Anterior, liderul de la Casa Albă scrisese, pe rețeaua Truth Social, că este foarte greu, dacă nu imposibil, să câştigi un război fără să ataci o ţară invadatoare. „Este ca şi cum ai avea o echipă mare în sport, care are o apărare fantastică, dar care nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio şansă de a câştiga! Aşa este şi cu Ucraina şi Rusia”, a spus Trump, acuzându-l pe predecesorul său, Joe Biden, că nu a lăsat Kievul să riposteze. „„Urmează vremuri interesante!!!”, a adăugat președintele SUA.

Donald Trump a promis încă din campania sa prezidențială de anul trecut că va restabili pacea în Ucraina, la mai bine de trei ani de la invazia rusă din februarie 2022. El s-a întâlnit, acum o săptămână, cu președintele rus Vladimir Putin la o baza militară din Alaska, apoi luni, la Casa Albă, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni.

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în noaptea de miercuri spre joi, folosind 574 de drone și 40 de rachete, potrivit forțelor aeriene ucrainene, un număr record de la mijlocul lunii iulie.

După câteva ore, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a anunțat condițiile Moscovei pentru o întâlnire Putin-Zelenski și pentru un acord de pace. Condițiile vizează pregătirea discuțiilor la nivel înalt, dar și legitimitatea liderului de la Kiev. „Președintele nostru a spus, în repetate rânduri, că este gata să se întâlnească, inclusiv cu domnul Zelenski, cu condiția ca toate problemele care necesită discutarea la cel mai înalt nivel să fie bine pregătite, iar experții și miniștrii să elaboreze recomandările corespunzătoare. Și, desigur, cu înțelegerea că, atunci când și dacă – sper că atunci când – se va ajunge la semnarea acordurilor viitoare, va fi rezolvată problema legitimității persoanei care semnează aceste acorduri din partea ucraineană”, a declarat Serghei Lavrov.

