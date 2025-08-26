Donald Trump demite o guvernatoare a Rezervei Federale acuzată de fraudă și este pe cale să obțină controlul în consiliul de administrație al băncii centrale a SUA

Președintele Donald Trump a declarat că o va demite cu efect imediat pe Lisa Cook, guvernator al Rezervei Federale, ceea ce reprezintă o escaladare majoră în rivalitatea sa cu banca centrală a SUA, anunță BBC. Într-un anunț făcut pe platforma sa de socializare Truth Social, Trump a publicat o scrisoare adresată lui Cook în care o informa despre decizia sa de a o demite din consiliul guvernatorilor Fed cu efect imediat. Lisa Cook este suspectată că ar fi „falsificat documente bancare și înregistrări ale proprietăților pentru a obține condiții de împrumut mai favorabile”.

El a spus că există „motive suficiente” pentru a crede că ea a făcut declarații false cu privire la creditele ipotecare pe care le-a accesat și a invocat puterile constituționale care îi permit să o demită.

„În cel mai bun caz, comportamentul în cauză prezintă genul de neglijență gravă în tranzacțiile financiare care pune sub semnul întrebării competența și onestitatea dumneavoastră în calitate de autoritate de reglementare financiară”, i-a scris Trump lui Lisa Cook.

Lisa Cook refuză să demisioneze

În replică, fosta guvernatoare a Rezervei Federale, Lisa Cook, declară că nu va demisiona, relatează Washington Post, citând o declarație a lui Cook. „Președintele Trump a pretins că mă concediază «din motive justificate», când nu există nicio acuză juridică și nu are autoritatea să facă acest lucru”, a declarat Cook prin intermediul unei purtătoare de cuvânt, conform WaPo.

„Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile pentru a ajuta economia americană, așa cum fac din 2022”, a adăugat ea. Rezerva Federală nu a comentat încă anunțul președintelui.

Decizia sa de a o concedia pe Cook, care este unul dintre cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed, este considerată fără precedent în istoria de 111 ani a băncii centrale.

Cook, a fost numită de președintele Biden în 2022, și este prima femeie de culoare care face parte din Consiliul Guvernatorilor Fed. Ea se afla în timpul mandatului de 14 ani, programat să se încheie în 2038.

Piețele reacționează imediat

Decizia de a o demite pe Cook s-a resimțit imediat în piețe, dolarul american scăzând cu 0,3% față de un coș al principalelor valute. Randamentele obligațiunilor de trezorerie au reacționat, de asemenea, brusc, randamentele pe termen scurt scăzând, iar randamentele pe termen lung crescând, reflectând așteptările privind presiunea politică pentru reducerea ratelor dobânzilor pe termen scurt. Aurul s-a apreciat de asemenea, în timp ce acțiunile s-au ieftinit.

Donald Trump va prelua practic controlul asupra Fed

Înlăturarea lui Cook deschide calea spre vacantarea a încă unui loc în consiliul de administrație al Fed format din șapte membri, la doar câteva săptămâni după ce guvernatoarea Adriana Kugler și-a anunțat demisia. Trump l-a nominalizat deja pe Stephen Miran, un aliat apropiat, pentru a o înlocui pe Kugler și a numit-o pe Michelle Bowman în funcția de conducere a organismului de supraveghere bancară. Analiștii cred că Trump se va putea baza în curând pe votul a patru membri loiali în consiliul guvernatorilor Fed, ceea ce va face posibilă reducrea agresivă a ratelor dobânzilor.

