Donald Trump declară război „morilor de vânt” în SUA: „Nu le vrea nimeni și sunt foarte scumpe”, Critici dure și la adresa politicii energetice a Marii Britanii

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat marți că va interzice construirea de noi parcuri eoliene în timpul celui de al doilea mandat al său, amenințând finalizarea mai multor proiecte deja planificate, în valoare de zeci de miliarde de dolari, relatează Bloomberg.

„Vom avea o politică energetică care exclude construirea de mori de vânt”, a declarat marți Trump la o conferință de presă organizată la reședința sa de la Mar-a-Lago din Florida.

Trump, care a promis că va emite un ordin executiv încă din prima zi de mandat care care să mizeze energia eoliană, nu și-a ascuns niciodată disprețul său față de energia vântului. Însă declarațiile sale de marți reprezintă cea mai mare amenințare din partea viitorului președinte al SUA la adresa extinderii parcurilor eoliene.

Sunt amenințate proiecte de miliarde de dolari

În calitate de președinte, Trump va avea o largă autoritate pentru aprobarea proiectelor care sunt planificate a fi realizate offshore, în largul coastelor SUA, precum și onshore, amplasamentele fiind pe suprafețe mari de teren care aparțin guvernului federal.

Trump a criticat energia obținută din vânt ca fiind prea scumpă și dăunătoare mediului. El a dat ca exemplu un proiect care prevede construirea un parc eolian offshore cu 200 de turbine eoliene amplasat în largul coastei statului New Jersey, dezvoltatorii fiind EDF Renewables și Shell. Alte companii ale căror proiecte eoliene ar putea fi amenințate includ Avangrid Inc., Orsted AS și Invenergy LLC.

„Ne aduc gunoaie în țară. Nu le vrea nimeni și sunt foarte scumpe”, a spus Trump despre aceste proiecte de dezvoltare a energiei regenerabile.

Producătorii de turbine eoliene, în dificultate

Producătorii de turbine eoliene din SUA au întâmpinat mari probleme în ultimul an. Șeful GE Vernova, care produce echipamente pentru parcuri eoliene, a declarat luna trecută că comenzile sale pentru proiecte onshore rămân „umile” și nu se așteaptă la o redresare rapidă, deoarece centrele de date pentru Inteligența Artificială, energofage, necesită surse de alimentare constante, în bandă. Energia eoliană este aleatoare, după cum bate vântul. Proiecte offshore au o perioadă și mai grea, multe dintre ele fiind anulate din cauza majorării costurilor și a întreruperilor intervenite în lanțurile de aprovizionare.

Donald Trump critică dur politica energetică a guvernului britanic

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a criticat dur politica Marii Britanii, de a majora taxa excepțională pentru companiile care exploatează petrol și gaze naturale în Marea Nordului în dorința de a face tranziția la energii curate prin stimularea construirii de parcuri eoliene offshore, conform Reuters.

Trump a postat pe X un apel adresat guvernului de la Londra de a elimina Taxa pe Profiturile Energetice (EPL), așa cum este denumită oficial acest supraimpozit pe profit, și a cerut abandonarea proiectelor de construire de noi „mori de vânt”.

Companiile petroliere renunță la exploatările din Marea Nordului in cauza taxelor impuse de UK

Președintele ales al SUA a cerut schimbarea politicii în privința exploatărilor de petrol și gaze din Marea Nordului și eliminarea parcurilor eoliene offshore, ca răspuns la anunțul făcut de compania petrolieră Apache din Texas privind oprirea activității în regiune din cauza suprataxei impusă de guvernul de la Londra.

În noiembrie 2024, producătorul american de petrol Apache a declarat că intenționează să înceteze producția de petrol la platformele sale din Marea Nordului până în 2030, din cauza taxei excepționale impusă operatorilor petrolieri.

Compania-mamă a Apache, APA Corporation a anunțat SEC (echivalentul Comisei de Valori Mobiliare în SUA) că impactul Taxei pe profitul energetic face neeconomică continuarea producției de hidrocarburi offshore în Marea Nordului.

În toamnă, Partidul Laburist de guvernământ a anunțat că taxa pe profitul energetic percepută operatorilor din Marea Nordului crește la 38% de la 35%, din 1 noiembrie 2024, până pe 31 martie 2030, un an mai mult decât anul în regimul fiscal anterior. De asemenea se elimină și deducerile de 29% pentru investiții.

Cadrul fiscal alungă investitorii

De când a fost introdusă inițial de guvernul conservator la apogeul crizei energetice din 2022, companiile de petrol și gaze care activează în Marea Britanie au cerut stabilitate a cadrului legislativ și fiscal. Modificările recente ale politicilor „verzi” și creșterea taxelor au alingat operatorii din regiune, care afirmă că fără investiții în Marea Nordului, Marea Britanie va fi și mai dependentă de importurile de petrol și gaze.

Președintele Ineos Energy a declarat că este imposibil să se mai facă investiții în cadrul noii politici fiscale.

„În strategia noastră inițială am vrut să ne extindem în Marea Britanie, în special în producția de gaze naturale. Însă s-a întâmplat ca regimul fiscal să facă acest lucru imposibil”, a declarat Brian Gilvary, președintele Ineos Energy pentru Financial Times, comentând despre perspectivele grupului de petrol și gaze pe care grupul chimic Ineos din Marea Britanie l-a creat în urmă cu patru ani.

Marea Britanie avertizează asupra penuriei de energie pe măsură ce țara îngheață

Operatorul rețelei de energie electrică din Marea Britanie a emis miercuri un avertisment privind situația critică în care află sistemul energetic național deoarece nu există o corelație între cerere și oferta estimată, din cauza scăderii producției a turbinelor eoline din lipsă de vânt, și cu temperaturi mult mai scăzute decât în mod normal.

Deficitul estimat al ofertei este de 1,7 Gigawați, echivalentul puterii a două reactoare nucleare. Prețurile intraday la bursă au urcat până la 507 lire sterline (620 euro) pe MWh, potrivit datelor Epex Spot SE.

Scădere bruscă a eolienelor

Avertismentul emis miercuri de operatorul de rețea este ultimul dintr-o serie emise în această iarnă, ceea ce evidențiază riscul de construi centrale eoliene fără a avea disponibile capacități de echilibrare a sistemului în zilele când este frig, întuneric și nu bate vântul.

O scădere bruscă a producției în centralele eoliene, când vremea rece provoacă creșterea cererii pentru încălzire, pune presiune pe sistemul energetic, mai ales când temperaturile în UK au scăzut cu mult sub media ultimilor 30 de ani.

Marea Britanie importă în principal energie din Franța, care și-a crescut producția în centralele nucleare peste nivelul din ianuarie 2020, depășind capacitatea de 54 GW în reactoarele aflate în funcțiune, pentru prima dată în ultimii cinci ani.

Vremea rece se instalează în toată Europa. Cererea de energie în Germania a atins un nivel maxim al ultimului an, tot miercuri, depășind 73 GW, cu 10% peste media unei ierni normale. Aceasta face ca nivelul gazelor din depozite să scadă cu cel mai rapid ritm din ultimii 7 ani, mai ales pe fondul întreruperii alimentării cu gaze rusești.

În 2024, Marea Britanie a produs mai mult de 50% energie din surse regenerabile

Anul trecut, în Marea Britanie, energia eoliană a depășit pentru prima dată energia produsă în centrale pe gaze, a anunțat marți operatorul sistemului energetic național.

În 2024, energia produsă de centralele eoliene a reprezentat 30% din producția totală, situându-se pentru prima oară pe primul loc.

Ponderea gazelor naturale în mixul energetic a fost în medie de 26,3% anul trecut, în timp ce nuclearul a reprezentat 14%, iar solarul a reprezentat 5% din producția de energie din Marea Britanie în 2024.

În plus, sursele regenerabile au generat mai mult de 50% din energia electrică a Marii Britanii timp de patru trimestre consecutive pentru prima dată, cu o medie de 51% în 2024, a mai arătat operatorul de sistem. 2024 a marcat și oprirea ultimei centrale pe cărbune din Marea Britanie, care a devenit astfel prima țară din G7 care a eliminat complet cărbunele din mixul energetic.

Limitările rețelei de transport

O problemă a creșterii puterii instalate în centralele eoliene o reprezintă rețeaua de transport a energiei, o reprezintă rețeaua învechită de transport a energiei, consumatorii britanici urmând să suporte costuri de 1,8 miliarde de lire (aproape 2,2 miliarde euro) reprezntând cheltuili de management, în creștere de la 1, 5 mld lire în 2024. Aceste așa-numitele costuri de forță majoră apar din limitările de transport a rețelei care împiedică energia eoliană să ajungă în locurile unde există cerere, forțând furnizorii să plătească centralelor eoliene ca să nu porducă și să utilizeze centralele pe hidrocarburi situate în apropierea orașelor.

Scoția care beneficiază de unele din cele mai puternice vânturi din lume, produce din abundență energie eoliană. Cu toate aceasta capacitatea conexiunilor spre Anglia este limitată, astfel nu întreaga cantitate de energie produsă aici poate ajunge la consumatori.

Experții avertizează că, dacă nu se fac investiții substanțiale în infrastructura de transport, costurile generate de cazurile de forță majoră – în esență energie risipită – s-ar putea să crească cu de până la patru ori.

***