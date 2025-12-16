Donald Trump declară fentanilul armă de distrugere în masă

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care clasifică fentanilul drept armă de distrugere în masă, oferind guvernului Statelor Unite instrumente juridice suplimentare în eforturile sale de a combate traficul ilegal al acestui drog sintetic, potrivit Politico.

Ordinul executiv invocă caracterul letal al drogului, care ucide zeci de mii de americani în fiecare an, precum și faptul că grupările criminale transnaționale, desemnate de administrația Trump drept organizații teroriste străine, folosesc vânzarea de fentanil pentru a finanța activități care subminează securitatea națională a SUA.

Vorbind în Biroul Oval în timp ce semna ordinul, președintele a declarat că volumul de droguri care intră în Statele Unite pe mare a scăzut cu 94% (majoritatea drogurilor, inclusiv fentanilul, intră în SUA prin punctele terestre de intrare). Trump a adăugat că fluxurile de droguri reprezintă „o amenințare militară directă la adresa Statelor Unite ale Americii”.

Supradozele de fentanil sunt principala cauză de deces în rândul americanilor cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, potrivit CBS.

Administrația pentru Combaterea Drogurilor afirmă că peste 107.000 de persoane au murit din cauza supradozelor de droguri în SUA în 2023, iar aproape 70% dintre aceste decese au fost atribuite opioidelor, precum fentanilul.

Administrația a alocat resurse considerabile combaterii fentanilului ca parte a eforturilor sale de securizare a frontierei SUA cu Mexicul. Oficialii de rang înalt ai administrației au susținut că restricțiile stricte privind imigrația și măsurile de securitate la frontieră impuse de Trump au dus la o scădere a consumului intern de fentanil.

„Cu o frontieră sigură, vieți sunt salvate în fiecare zi, traficul sexual a scăzut dramatic, fentanilul a scăzut dramatic”, a declarat luni Tom Homan, coordonatorul Casei Albe pentru securitatea frontierei.

Deși clasificarea unui narcotic drept armă de distrugere în masă este o acțiune prezidențială aproape fără precedent, a existat anterior o dezbatere publică privind caracterizarea fentanilului în acest mod. Administrația Biden s-a confruntat anterior cu presiuni din partea unui grup bipartizan de procurori generali pentru a clasifica fentanilul drept ADM. De asemenea, fentanilul, chiar și în cantități foarte mici, este suficient de potent pentru a ucide rapid un număr mare de persoane prin supradoze.

Drogul sintetic, care are unele utilizări farmacologice legale limitate, ajunge în principal în Statele Unite prin Mexic, unde cartelurile de droguri produc fentanil folosind „substanțe chimice precursoare” importate din China.

Producția de fentanil este în plină expansiune și în regiunea Triunghiului de Aur din Asia de Sud-Est, care include Laos, Myanmar și Thailanda. Fentanilul poate fi produs cu ușurință în laboratoare improvizate, ceea ce sporește dificultatea cu care se confruntă autoritățile în eradicarea producției pe teritoriile lor.

Între timp, administrația a acuzat carteluri care operează în Venezuela că ar trafica fentanil în Statele Unite, folosind aceste acuzații ca justificare pentru utilizarea forței letale împotriva unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor. Venezuela, deși este considerată un centru pentru traficul de cocaină, nu este privită ca un contributor major la traficul global de fentanil.

Momentul desemnării este remarcabil, pe fondul intensificării speculațiilor că SUA ar putea efectua lovituri terestre împotriva unor ținte presupuse de trafic de droguri pe teritoriul Venezuelei, ca parte a campaniei sale de presiune împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Declararea fentanilului drept armă de distrugere în masă ar oferi Statelor Unite o justificare juridică suplimentară pentru utilizarea forței militare împotriva Venezuelei.

Afirmațiile potrivit cărora Irakul ar fi deținut în continuare arme de distrugere în masă au fost folosite drept justificare legală pentru invadarea țării din Orientul Mijlociu și pentru răsturnarea liderului său de atunci, Saddam Hussein, sub administrația lui George W. Bush.

