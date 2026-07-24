Donald Trump condiționează acordul nuclear civil cu Arabia Saudită de normalizarea relației Riadului cu Israelul – SUA urmăresc aderarea saudiților la Acordurile Abraham

Președintele SUA, Donald Trump, a condiționat acordul de cooperare nucleară civilă cu Arabia Saudită, semnat miercuri la Washington, de normalizarea relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel, o decizie pe care Riadul a refuzat până acum să o adopte, relatează Reuters.

Trump a transmis joi că acordul va intra în vigoare numai dacă Arabia Saudită va adera la Acordurile Abraham, intermediate de SUA, prin care mai multe state arabe au stabilit relații cu Israelul. Regatul a respins de mai multe ori aderarea la aceste acorduri, în lipsa unei perspective clare privind înființarea unui stat palestinian.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat joi că Trump a discutat de mai multe ori cu aliații din Golf și din lumea arabă despre condiționarea acordului de aderarea la Acordurile Abraham și că, dacă regatul nu va face acest pas, „acordul cade”.

SUA și Arabia Saudită au anunțat miercuri acordul, care îi permite Riadului să construiască reactoare nucleare folosind tehnologie americană, fără inspecțiile ONU pe care Washingtonul le-a cerut Iranului.

Trump leagă acordul nuclear saudit de Acordurile Abraham

Într-o postare publicată joi pe Truth Social, Trump a scris: „Acordul nuclear civil – nu va exista nicio îmbogățire a materialului (nuclear – a se citi uraniu – n.r.)! – se referă exclusiv la utilizări nemilitare, precum cele pe care Iranul și Emiratele Arabe Unite, precum și alte state, le au deja. Acordul va fi aprobat, dar este complet condiționat de aderarea Arabiei Saudite la foarte respectatele și de succes Acorduri Abraham”.

„Statele Unite nu se opun instalațiilor nucleare civile, fără îmbogățire (de uraniu)”, a adăugat Trump.

Congresul SUA va avea la dispoziție 90 de zile de sesiune pentru a analiza acordul înainte ca acesta să intre în vigoare. De asemenea, este prevăzut un studiu de fezabilitate de doi ani privind componenta de îmbogățire a uraniului.

În același timp, potrivit unor surse citate de CNN, președintele american Donald Trump ar fi fost nemulțumit că Departamentul Energiei a anunțat public acordul fără o coordonare directă cu președintele.

Ulterior, conform CNN, reacțiile critice venite din partea experților în neproliferare nucleară, dar și editorialele publicate în Wall Street Journal și comentariile difuzate de Fox News au amplificat nemulțumirea de la Casa Albă.

Mai mulți oficiali au precizat pentru CNN că nici negociatorii americani implicați în dosarul nuclear nu știau că aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Abraham urma să devină o condiție oficială.

Înainte ca Trump să condiționeze acordul de aderarea la Acordurile Abraham, Arabia Saudită declarase că înțelegerea sprijină eforturile de diversificare a surselor de energie și include „cele mai înalte standarde internaționale” privind siguranța, securitatea și neproliferarea nucleară.

„Vom continua discuțiile”, spune Casa Albă

„Vom continua discuțiile cu omologii noștri saudiți pentru finalizarea acordului și sperăm să îi vedem aderând foarte curând la Acordurile Abraham”, a mai declarat purtătoarea de cuvânt a administrației Trump, Karoline Leavitt, reporterilor de la Casa Albă.

Leavitt a spus că nu crede că Trump a discutat cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman după publicarea mesajului, dar a precizat că subiectul fusese abordat în conversații anterioare.

Emiratele Arabe Unite și Bahrainul au semnat Acordurile Abraham în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump, devenind primele state arabe care au recunoscut Israelul după un sfert de secol. Marocul și Sudanul au urmat ulterior.

Israelul, care se temea că acordul cu Arabia Saudită ar putea declanșa o cursă regională a înarmării, a salutat joi condiția impusă de Trump.

„Aderarea Arabiei Saudite la Acordurile Abraham ar reprezenta un salt istoric pentru pacea în Orientul Mijlociu”, a transmis biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Leavitt a declarat că nu știe dacă Netanyahu a cerut ca acordul să fie condiționat de extinderea Acordurilor Abraham.

„Din câte știu, nu”, le-a spus ea reporterilor.

Administrația Trump a declarat miercuri că acordul nuclear civil respectă prevederile privind neproliferarea din Legea energiei atomice a SUA, considerate printre cele mai stricte din lume.

De notat că uraniul destinat armelor nucleare este îmbogățit la aproximativ 90%, în timp ce combustibilul pentru reactoarele nucleare este îmbogățit până la aproximativ 6%.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a ONU a transmis că așteaptă o solicitare din partea Washingtonului și Riadului pentru aplicarea măsurilor de verificare prevăzute în acord, înainte de a cere autorizarea Consiliului guvernatorilor săi.

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