Donald Trump cere NATO să stea departe de Ormuz: „Au fost inutili când a fost nevoie de ei, un tigru de hârtie”

Președintele american Donald Trump a lansat încă o critică la adresa aliaților SUA din NATO, care anterior i-au refuzat cererea de a se angaja într-o operațiune militară pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

„Acum că situația din Strâmtoarea Ormuz s-a rezolvat, am primit un telefon de la NATO care mă întreba dacă avem nevoie de ajutor. LE-AM SPUS SĂ SE ȚINĂ DEPARTE, DOAR DACĂ NU VOR DOAR SĂ-ȘI ÎNCARCE NAVELE CU PETROL. Au fost inutili când a fost nevoie de ei, un tigru de hârtie!”, a scris liderul de la Casa Albă, vineri, pe Truth Social.

El o postat acest mesaj chiar în timp ce, la Paris, Franța și Regatul Unit coprezidau o conferință cu circa 40 de țări non-beligerante voluntare care au discutat despre „o misiune multilaterală și pur defensivă” în Ormuz.

Peste 12 țări au propus deja să contribuie la o misiune multinațională „pașnică și defensivă” condusă de Londra și Paris pentru securizarea strâmtorii , care va fi desfășurată „de îndată ce condițiile o vor permite”, a declarat la finalul conferinței premierul britanic Keir Starmer.

El nu a precizat condițiile la care se referă, dar președintele francez Emmanuel Macron a declarat anterior că o astfel de misiune ar putea fi desfășurată numai după ce războiul dus de SUA și Israel împotriva Iranului se va fi încheiat.

Activitatea de „planificarea militară pentru această forță va continua la o reuniune săptămâna viitoare la Londra, în cadrul căreia vom anunța mai multe detalii despre componența sa, a adăugat Starmer.

Avertisment de la Teheran, dacă SUA continuă blocada navală

Iranul avertizează că va închide din nou Strâmtoarea Ormuz dacă Statele Unite își mențin blocada navală, așa cum a anunțat președintele american Donald Trump.

„Dacă blocada maritimă continuă, aceasta va fi considerată o încălcare a armistițiului, iar tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz va fi închis”, au relatat agențiile de știri Fars și Tasnim, ambele apropiate Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), citând surse din jurul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.

