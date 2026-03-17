Donald Trump cere Chinei amânarea vizitei sale la Beijing cu aproximativ o lună

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că a cerut Chinei amânarea cu aproximativ o lună a vizitei sa de stat, programată între 31 martie și 2 aprilie.

„Vreau să fiu aici din cauza războiului” din Orientul Mijlociu, a explicat președintele american, în dialogul cu jurnaliștii din Biroul Oval, adăugând: „Am cerut amânarea acesteia (a vizitei, n.r.) cu aproximativ o lună”.

Pregătirile sunt în desfășurare de luni de zile pentru această vizită care urmează să îi permită lui Donald Trump să se întâlnească cu omologul său Xi Jinping și, poate, să dezamorseze durabil războiul comercial dintre cele două mari puteri.

Dar conflictul din Orientul Mijlociu perturbă atât agenda, cât și relația dintre cele două puteri. „China, mare consumatoare de petrol iranian, ar trebui să ne mulțumească! pentru declanșarea ofensivei”, a declarat Donald Trump, care prezintă operațiunea israeliano-americană ca pe o garanție a securității viitoare pentru întreaga lume, scrie Agerpres.

Președintele american face presiuni asupra aliaților săi, dar și asupra Chinei, pentru a-l ajuta să restabilească traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, închisă de Iran.

Peste jumătate din importurile chineze de țiței transportat pe mare provin din Orientul Mijlociu și tranzitează majoritar prin strâmtoare, potrivit firmei de analiză Kpler, iar peste 80% din exporturile de petrol iranian aveau ca destinație China înainte de război.

„China și Statele Unite rămân în comunicare cu privire la vizita președintelui Trump”, a afirmat, la rândul său, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian.

El a refuzat să comenteze cu privire la o posibilă asistență chineză pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Beijingul și-a exprimat furia în fața atacurilor americane și israeliene din Iran, dar a criticat și atacurile iraniene împotriva statelor din Golf. Lin Jian a reiterat luni apelul Chinei ca „toate părțile să înceteze imediat operațiunile militare”.

Experții cred că, având în vedere rezervele sale de petrol, a doua putere mondială este mai bine pregătită decât altele pentru a face față crizei și consideră că este puțin probabil ca aceasta să se opună direct Statelor Unite.

