Donald Trump – cel mai lung discurs despre „Starea națiunii” din istoria SUA: a denunțat „ambițiile nucleare sinistre” ale Iranului, a apărat tarifele, a lăudat economia. Principalele mesaje ale președintelui american

Președintele american Donald Trump a susținut marți seară, în Congres, cel mai lung discurs despre „Starea națiunii” din istoria SUA, cu o durată de 108 minute. Liderul de la Casa Albă a s-a concentrat pe teme interne, ecomomie și imigrație, a spus că preferă diplomația în problema iraniană și a avut o referire scurtă la războiul din Ucraina, insistând asupra eforturilor de pace.

Liderul de la Casa Albă a început mesajul despre Iran cu o referire la operațiunea Midnight Hammer din vara anului trecut, când SUA au bombardat instalațiile nucleare iraniene.

„După Midnight Hammer, au fost avertizați să nu mai încerce să-și reconstruiască programul de înarmare, dar continuă să o facă și, în acest moment, urmăresc din nou ambițiile lor nucleare sinistre”, a declarat Donald Trump. „„Prefer să rezolv această problemă prin diplomație, dar un lucru este cert. Nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului din lume – ceea ce este, de departe, Iranul – să dețină arme nucleare”, a avertizat el.

Președintele american a adaugat că Iranul dorește să încheie un acord pentru a evita noi atacuri din partea SUA, dar nu s-a angajat încă să nu fabrice niciodată arme nucleare.

Despre eforturile pentru pace în Ucraina

Donald Trump a declarat că Administrația sa „lucrează din greu” pentru a pune capăt „uciderilor și masacrelor dintre Rusia și Ucraina, unde 25.000 de soldați mor în fiecare lună”. „Un război care nu ar fi avut loc niciodată dacă eu aș fi fost președinte”, a repetat el.

Apoi, a spus, din nou, că a pus capăt la opt războaie în primele 10 luni de mandat și a punctat că va rămâne un președinte al păcii: „În calitate de președinte, voi face pace oriunde voi putea. Dar nu voi ezita niciodată să fac față amenințărilor la adresa Americii oriunde va fi necesar”.

În ziua discursului lui Trump, „Coaliția celor care vor”, ce grupează aliații Ucrainei, a anunțat ca negocierile pentru pace să implice „toate părțile vizate atunci când intereselor lor sunt în joc”. Acesta este un mesaj-cheie subliniat de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, copreședinți ai reuniunii coaliției desfășurate marți în format de teleconferință pentru a reitera sprijinul în favoarea Ucrainei, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei Rusiei.

Despre relația cu NATO

Donald Trump a spus că a reconstruit armata americană și a reamintit de realizarea sa de a-i face pe aliaţii din NATO să-şi crească cheltuielile la 5 la sută din PIB şi să plătească pentru armamentul furnizat de SUA Ucrainei. „Statele NATO sunt prietene. E o diferenţă foarte mare între 2 la sută neplătiţi şi 5 la sută plătiţi”, a insistat Trump. „Nicio naţiune nu ar trebui să pună la îndoială hotărârea Americii. Avem cea mai puternică armată de pe pământ”, mai spune preşedintele, a mai spus el.

Tot la capitolul politică externă, președintele a numit Venezuela „noul nostru prieten şi partener” şi s-a lăudat că SUA au obţinut 80 de milioane de barili de petrol din această ţară, după înlăturarea de la putere a fostului președinte Nicolás Maduro.

Despre tarife și decizia Curții Supreme

Donald Trump s-a adresat națiunii la doar câteva zile după decizia Curții Supreme, cu 6 voturi la 3, de a respinge agenda sa privind tarifele și după decizia rapidă a președintelui de a impune tarife de 10% asupra importurilor din toate țările pentru o perioadă de 150 de zile. Sâmbăta trecută, el a declarat că va majora tarifele la 15%, dar nu a făcut încă acest lucru.

În discursul de marți, Trump a spus că „totul funcționează bine” și că SUA obține venituri din tarife. El a deplâns decizia Curții Supreme, dar a spus că țările și companiile străine doresc menținerea tarifelor.

Președintele a declarat că tarifele „salvează țara” prin „banii pe care îi încasăm” și a afirmat că veniturile din tarife ar putea într-o zi înlocui impozitul pe venit al națiunii, „eliminând o mare povară financiară de pe umerii oamenilor pe care îi iubesc”.

Despre starea economiei

Liderul de la Casa Albă i-a acuzat pe democrați că au făcut din costul ridicat al vieții o problemă. „Voi ați cauzat această problemă”, a spus el, stârnind ovații din partea republicanilor. „Politicile lor au creat prețuri ridicate; politicile noastre le elimină rapid”, a adăugat președintele.

El a prezentat o imagine optimistă a scăderii costurilor pentru produsele de bază — ouă, carne de vită și combustibil — deși prețurile nu au scăzut în general, scrie Wall Street Journal.

Consilierii l-au îndemnat să se concentreze pe eforturile de a face viața americanilor mai accesibilă, în contextul în care democrații pun accentul pe dificultățile economice în campania electorală. „Economia înflorește ca niciodată”, a declarat președintele, în Congres..

Trump a lăudat fără reținere economia, menționând că bursa a atins „niveluri record”: „ Am realizat o transformare cum nimeni nu a mai văzut până acum. O schimbare radicală. Nu ne vom mai întoarce niciodată la situația de acum puțin timp”.



A mai spus că intenționează să abordeze „costul zdrobitor al asistenței medicale”. Președintele a subliniat, de asemenea, măsurile pe care le-a luat pentru a reduce costul medicamentelor eliberate pe bază de rețetă și, în acest context, a sugerat că ar putea face mai multe „în al treilea mandat”. Trump a declarat în octombrie că nu va candida pentru un al treilea mandat, după ce luni de zile a sugerat această idee, în ciuda limitelor constituţionale. Flirtul său cu această idee i-a alarmat pe oponenţi şi pe experţii constituţionali, care spun că un al treilea mandat ar pune la încercare al 22-lea amendament al Constituţiei. Amendamentul prevede că nicio persoană nu poate fi aleasă preşedinte de mai mult de două ori.

Despre problema imigrației

Președntele și-a apărat, în Congres, politicile în în materie de imigrație. El a atacat democrații pentru că au permis o „invazie la frontieră” și i-a acuzat că au tăiat fondurile alocate Departamentului Securității Interne.

Într-unul dintre momentele mai aprinse ale discursului, el a cerut tuturor celor prezenți în sală să se ridice în picioare dacă erau de acord cu propunerea că prima datorie a oficialilor aleși era să protejeze cetățenii americani în locul imigranților care au intrat ilegal în țară. Fraza a provocat tăcere din partea democraților, majoritatea cărora au rămas așezați, și a stârnit aplauze prelungite din partea republicanilor.

„Ar trebui să vă fie rușine că nu vă ridicați”, le-a spus Trump democraților din Congres.

Pe de altă parte, Donald Trump Trump a cerut legi care să impună identificarea alegătorilor pentru a vota și a afirmat că democrații se opun unor astfel de măsuri deoarece „vor să trișeze” la alegeri.

***