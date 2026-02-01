Donald Trump avertizează Canada cu un răspuns „substanțial” dacă încheie un acord comercial cu China

Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că răspunsul Statelor Unite la un posibil acord comercial între Canada şi China va fi „substanțial”, informează Reuters.

„Dacă vor încheia un acord cu China, da, vom face ceva substanțial”, le-a spus Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One. „Nu vrem ca China să preia controlul asupra Canadei. Și dacă vor încheia acordul pe care el (premierul canadian Mark Carney, n.r.) dorește să îl încheie, China va prelua controlul asupra Canadei”, a insistat liderul de la Casa Albă.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a încheiat luna trecută un acord comercial cu Beijingul, reducând tarifele asupra vehiculelor electrice chinezești și uleiului de canola canadian.

Acum câteva zile, Trump a amenințat Canada cu taxe vamale de 100% dacă încheie un acord de liber schimb cu China. În replică, premierul canadian a precizat că țara sa nu negociază niciun acord general de liber schimb cu China, ci doar acorduri punctuale de reducere a taxelor vamale pentru anumite produse și/sau contingente de produse.

Potrivit lui Carney, el i-a explicat lui Trump în discuția lor de luni că guvernul canadian caută noi parteneri comerciali, dorind în același timp să consolideze acordul comercial USMCA, încheiat între SUA, Mexic și Canada și care urmează să fie revizuit anul acesta.

Pe de altă parte, Mark Carney a confirmat marți că avut o convorbire telefonică cu președintele american, dar a dezmințit declarația secretarului american al Trezoreriei, care a susținut că în această convorbire el a retractat afirmațiile din discursul de la forumul de la Davos care l-au iritat pe Trump.

Fără a face vreo referire explicită la Statele Unite sau la Trump, premierul Mark Carney a subliniat în discurs că restul lumii, în special puterile medii, trebuie să lase la o parte ipocrizia, să accepte noua realitate și să facă front comun pentru a nu fi înghițite de marile puteri, despre care a spus că își urmăresc interesele folosind integrarea economică drept mijloc de presiune.

„Ca să fiu absolut clar, și i-am spus acest lucru președintelui Trump, am vorbit serios la Davos. M-am referit la un ansamblu mai larg de chestiuni și am descris Canada ca fiind prima țară care a înțeles schimbarea politicii comerciale a SUA’, a explicat șeful guvernului canadian.

