Donald Trump avertizează că SUA „vor lua măsuri foarte dure” dacă Iranul va spânzura protestatari

Președintele american Donald Trump a amenințat că va „lua măsuri foarte dure” dacă autoritățile iraniene vor începe să spânzure protestatarii antiguvernamentali în această săptămână.

„Vom lua măsuri foarte dure. Dacă vor face așa ceva, vom lua măsuri foarte dure”, a declarat Trump, într-un interviu exclusiv acordat CBS News, marți seara.

Liderul de la Casa Albă a spus că este conștient de faptul că un „număr destul de mare” de persoane au fost ucise în cele peste două săptămâni de demonstrații. Mai multe surse au informat că ar fi vorba de cel puțin 12.000 de morți.

Într-o postare pe rețelele sociale marți, Donald Trump a avertizat că oficialii iranieni „vor plăti un preț mare” pentru orice act de violență și le-a promis cetățenilor iranieni că „ajutorul este pe drum”.

În interviul pentru CBS News, președintele SUA a reiterat că „ajutorul este pe drum” pentru cetățenii iranieni, spunând că acesta este oferit în „diferite forme”, inclusiv asistență economică. El a menționat atacurile aeriene ale SUA de anul trecut care au vizat trei instalații nucleare iraniene, dar nu a oferit alte detalii.

Când a fost întrebat care este obiectivul său final în Iran, președintele a răspuns: „Obiectivul final este să câștig. Îmi place să câștig”.

Într-o postare de marţi pe X, Departamentul de Stat al SUA a afirmat că autorităţile iraniene plănuiesc să-l execute miercuri pe protestatarul iranian reţinut Erfan Soltani.

„Peste 10.600 de iranieni au fost arestaţi de regimul Republicii Islamice doar pentru că şi-au cerut drepturile fundamentale. Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a cărui condamnare la moarte a fost stabilită pentru 14 ianuarie, se numără printre aceştia”, se arată în postare.

***