Donald Trump – avertisment pentru Putin, de la tribuna ONU, și mesaj ferm pentru aliații europeni care cumpără petrol și gaze rusești

Președintele american Donald Trump i-a transmis marți, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un nou avertisment omologului său rus, Vladimir Putin, căruia i-a cerut, încă o dată, să pună capăt războiului asupra Ucrainei.

Liderul de la Casa Albă a deplâns faptul că războiul din Ucraina continuă, reiterând că inițial credea că acesta „va fi cel mai ușor” de încheiat conflict. „Toată lumea credea că Rusia va câștiga acest război în trei zile, dar nu a fost așa. Trebuia să fie doar o mică ciocnire rapidă”, dar s-a transformat într-o confruntare care durează de mai bine de trei ani și jumătate, care „nu face Rusia să arate bine”, a mai spus Trump.

„În cazul în care Rusia nu este pregătită să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, atunci Statele Unite sunt pe deplin pregătite să impună o serie de tarife foarte severe”, a avertizat președintele SUA. Imediat după acest mesaj pentru Moscova, el a identificat China și India ca „principalii finanțatori ai războiului aflat în desfășurare, prin continuarea achiziționării de petrol rusesc”.

Trump și-a a continuat discursul cerând aliaților europeni ai Ucrainei să nu mai cumpere petrol și gaze din Rusia. „Nu pot face ceea ce fac. Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ei și a fost foarte jenant pentru ei când am aflat despre asta. Trebuie să înceteze imediat toate achizițiile de energie din Rusia. Altfel, pierdem cu toții mult timp”, a declarat Donald Trump.

Comisia Europeană a propus interzicerea importurilor de LNG (gaz natural lichefiat) din Rusia începând cu ianuarie 2027, cu un an mai devreme decât era planificat inițial, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Pe lângă interdicția la LNG, pachetul de sancțiuni vrea să elimine ultimele excepții pentru Rosneft și Gazprom Neft și ia la țintă o parte și mai mare din flota-fantomă de petroliere a Rusiei, prin adăugarea a încă 118 nave pe lista sancțiunilor, ridicând totalul la peste 560. UE va include de asemenea pe lista neagră rafinării, traderi de petrol și companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China, care încalcă sancțiunile.

„Să punem capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise”

Președintele SUA a lansat, de la tribuna ONU, o tiradă destul de lungă despre ratele de imigrație din întreaga Europă. El i-a îndeamnat pe aliații europeni să învețe din experiența sa în America: „Am luat măsuri îndrăznețe pentru a opri rapid migrația necontrolată. Odată ce am început să reținem și să deportăm pe toți cei care treceau granița și să îndepărtăm străinii ilegali din Statele Unite, aceștia pur și simplu au încetat să mai vină”.

Trump a calificat rata generală a imigrației în Europa ca făcând parte din „agenda globalistă”. El a adresat un avertisment sever și surprinzător țărilor pe care le consideră invadate de imigranți. „Este timpul să punem capăt experimentului eșuat al frontierelor deschise. Trebuie să-l încheiați acum. Țările voastre se îndreaptă spre iad”, a spus liderul de la Casa Albă.

Critici dure la adresa ONU

Donald Trump a acuzat ONU – în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, – că s-a limitat la „vorbe goale” și nu l-a susținut în eforturile de a pune capăt mai multor conflicte.

„Am spus mereu că ONU are un potenţial teribil, teribii. Dar nici măcar nu se apropie la înălţimea acestui potenţial. În cea mai mare parte, cel puţin pentru moment, tot ceea ce par să facă ei este să scrie o scrisoare foarte fermă şi apoi să nu pună în practică acea scrisoare. Sunt vorbe goale şi vorbele goale nu rezolvă războaie”, a acuzat președintele Statelor Unite.

Referindu-se la eforturile sale pentru stoparea războaielor, Donald Trump a adăugat: „Este regretabil că am fost nevoit să fac aceste lucruri eu, în loc să-l facă ONU. Din nefericire, în toate cazurile, ONU nu a încercat nici măcar să ajute”.

Recunoașterea Palestinei – „recompensă pentru Hamas”

Recunoașterea unui stat palestinian ar fi o recompensă prea mare pentru Hamas, a declarat marți președintele, repetând apelul de eliberare a ostaticilor israelieni – morți sau vii – care sunt încă ținuți captivi de gruparea militantă din Fâșia Gaza.

Trump a cerut încetarea imediată a războiului din Fâșia Gaza. Cei care militează pentru pace ar trebui să se unească pentru eliberarea ostaticilor, a declarat el. „Ca și cum ar dori să alimenteze și mai mult conflictul, unii membri ai acestui for încearcă să recunoască unilateral statul palestinian. Recompensa ar fi prea mare pentru teroriștii Hamas, având în vedere atrocitățile comise de aceștia”, a subliniat Donald Trump.

***