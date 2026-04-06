Donald Trump, avertisment pentru Iran: „Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine”

Președintele american Donald Trump a avertizat regimul de la Teheran, luni, într-o conferință de presă desfășurată la Casa Albă, că SUA ar putea distruge Iranul într-o singură noapte și că acest lucru s-ar putea întâmpla peste doar o zi.

„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine”, a declarat președintele Statelor Unite.

Anterior, Trump promisese că va respecta ultimatumul impus Iranului – marţi seară (miercuri, 03:00 ora României) – pentru acceptare unui acord de încetare a focului, altfel riscând să se confrunte cu atacuri ample asupra centralelor electrice şi a altor infrastructuri critice.

Iranienii de rând „ar fi dispuşi să sufere pentru libertate”, a mai declarat luni liderul de la Casa Albă, adăugând că Statele Unite au interceptat numeroase mesaje de la iranieni care spuneau „Continuaţi bombardamentele!”.

În aceeaşi conferinţă de presă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că cel mai mare volum de atacuri de la prima zi a operaţiunii împotriva Iranului a avut loc luni şi a avertizat că marţi vor fi şi mai multe.

Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă, alături de oficiali de rang înalt din domeniul Apărării și securităţii naţionale, a descris în detaliu operaţiunea de recuperare de pe teritoriul iranian a unui pilot american doborât în weekend. „A fost ca şi cum ai găsi un ac în carul cu fân”, a precizat Trump.

Sute de forţe americane au fost implicate în misiunea de căutare şi recuperare şi pentru a-i împiedica pe iranieni să-l găsească primii, a explicat președintele american.

Directorul CIA, John Ratcliffe a declarat că Agenţia s-a angajat într-o „operaţiune de diversiune” pentru a-i convinge pe iranieni că pilotul se afla în altă parte. Potrivit lui Ratcliffe, sâmbătă dimineaţă, CIA a primit confirmarea că „unul dintre cei mai buni şi mai curajoşi americani era în viaţă şi ascuns într-o crăpătură de munte, încă invizibil pentru inamic, dar nu şi pentru CIA”. Pilotul a fost recuperat de forțele americane duminică dimineaţă.

„Într-o demonstraţie uluitoare de îndemânare şi precizie, capacitate letală şi forţă, armata americană a descins în zonă, zona reală, a atacat inamicul, l-a salvat pe ofiţerul blocat, a distrus toate ameninţările şi a părăsit teritoriul iranian fără a suferi victime de vreun fel”, a adăugat Donald Trump.

Armele pentru protestatarii din Iran, „deturnate” de kurzi

Donald Trump a susținut luni că a trimis arme protestatarilor din Iran, dar a precizat că acestea au fost deturnate de un „anumit grup de oameni”, după ce duminică i-a acuzat pe kurzi că au făcut acest lucru, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Am trimis arme, o mulțime de arme, care erau destinate iranienilor pentru ca aceștia să poată lupta împotriva acestor bandiți”, adică a regimului de la Teheran, a declarat președintele american.

„Știți ce s-a întâmplat? Oamenii cărora le-am trimis le-au păstrat pentru ei. Așa că sunt foarte furios pe un anumit grup de oameni și vor plăti un preț mare pentru asta”, a adăugat el.

