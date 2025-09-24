Donald Trump atacă dur politicile climatice de la tribuna ONU – Europa renunță la a stabili o țintă intermediară pentru 2035

În discursul său de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite, președintele SUA, Donald Trump, a atacat atât inițiativele privind schimbările climatice, cât și energiile regenerabile. El a pus sub semnul întrebării teoriile științifice pe această temă și viabilitatea economică a tranziției energetice spre sursele verzi. Discursul său la ONU marchează una dintre cele mai vehemente contestări a politicilor climatice de la revenirea sa la Casa Albă.

Donald Trump a numit politicile climatice „cea mai mare escrocherie comisă la scară mondială”, amintind că multe predicții făcute de-a lungul anilor de ONU și alte instituții internaționale au fost eronate, fiind făcute „de oameni proști, țările lor pierzând averi și nu le-au asigurat acelorași țări nicio șansă de succes”. El a ridiculizat energiile regenerabile ca fiind ineficiente, scumpe și o povară financiară, considerându-le ca fiind „o glumă”.

Președintele american s-a referit în special la Europa și turbinele eoliene, susținând că continentul este „devastat de politicile energetice și imigrație”. El a spus despre turbinele eoliene ca fiind „patetice și foarte proaste, atât de scump de operat” înainte de adăuga că produc „cea mai scumpă energie concepută vreodată”.

Retorica contrastează puternic cu tendințele impuse de organismele internaționale și în special a ONU privind tranziția la energiile curate. Secretarul general al ONU, Antonio Guteres este, printre alții, un susținător al politicilor climatice, îndemnând în repetate rânduri națiunile să accelereze investițiile în energiile regenerabile pentru a opri încălzirea globală.

Acțiunile „verzi” scad la bursă

Criticii spun că afirmațiile lui Trump despre energia regenerabilă nu sunt adevărate. Ei subliniază că, deși infrastructura pentru utilizarea energiilor regenerabile necesită inițial foarte mult capital, costurile pe termen lung scad, iar multe regiuni au înregistrat deja succese și au redus semnificativ emisiile de CO2. De asmenea, ei consideră că a cataloga predicțiile climatice, științifice, ca fiind „stupide” și a considera energia verde ca fiind o conspirație înseamnă să ignori dovezile tot mai numeroaze ale schimbărilor climatice și impactul lor.

Dintr-o perspectivă a combustibililor fosili, discursul lui Trump subliniază o orientare politică clară: reprioritizarea resurselor energetice tradiționale, cum ar fi petrolul, gazele, cărbunele și chiar energia nucleară, în detrimentul energiei verzi.

Acțiunile și ETF-urile pentru energie curată s-au tranzacționat în scădere după discurs, reflectând îngrijorarea cu privire la dificultățile de reglementare și politică. Pentru țările care înclină puternic spre energia verde, avertismentul din partea SUA ar putea adăuga incertitudine politică, în special în sectoarele în care tehnologia, subvențiile și sprijinul de reglementare sunt esențiale.

Pentru observatorii pieței energetice, acest ultim discurs confirmă angajamentul administrației Trump de a plasa energia tradițională în centrul politicii sale energetice. Pentru susținătorii energiei verzi, mesajul este unul clar și îngrijorător.

Europa nu prea mai este preocupată nici ea de schimbările climatice

La rândul lui, obiectivul propus de Comisia Europeană de a reduce emisiile cu 90% până în 2040 nu s-a mai bucurat de susținerea țărilor membre. Aceasta înseamnă că UE nu și-a mai putut stabili obiectivul intermediar pentru 2035, impus de ONU în temeiul Acordului de la Paris.

În locul unui obiectiv clar, obligatoriu pentru toate statele membre, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a prezentat la summitul ONU o „declarație de intenție” că până în 2035 se vor efectua reduceri de emisii cuprinse între 66,3% și 62,5% sub nivelul din 1990. Și în plus, promisiunea că se va stabili un obiectiv ferm înainte de conferința privind clima COP30 din noiembrie din Brazilia.

Cei responsabili pentru această născocire au încercat să o prezinte drept o conducere obișnuită pentru UE. Într-o declarație adresată presei după acordul de joi, comisarul UE pentru climă, Wopke Hoekstra, a fost ferm convins că declarația va fi „percepută ca un pas uriaș înainte”.

