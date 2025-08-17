Donald Trump ar vrea să organizeze summit-ul trilateral Ucraina-SUA-Rusia până vinerea viitoare

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că dorește să organizeze un summit trilateral între el, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, până vinerea viitoare, și că se va ocupa de aranjamentele întâlnirii dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski vor decurge bine, potrivit CNN.

La reuniunea de luni ar urma să mai participe președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit unor surse Politico.

Sursele diplomatice afirmă că Stubb, considerat un interlocutor respectat de Trump, ar putea juca un rol de mediator, facilitând dialogul dintre președintele american și Zelenski. În același timp, prezența lui Rutte, care a dezvoltat relații apropiate cu liderul de la Washington, ar urma să asigure o implicare directă a NATO în discuțiile legate de viitorul conflictului.

Demersul vine pe fondul preocupărilor exprimate în mai multe capitale europene după întrevederea Trump–Putin din Alaska, care nu a adus progrese semnificative, dar a oferit liderului de la Kremlin vizibilitate pe scena internațională.

Liderii europeni doresc să sprijine Kievul într-un proces de negociere perceput ca fiind dificil și să evite eventuale tensiuni similare celor apărute la vizita anterioară a lui Zelenski la Casa Albă, în februarie.

Trump ar crede că un acord de pace ar putea fi negociat dacă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ar fi de acord să cedeze regiunea Donbas

Trump le-ar fi spus liderilor europeni că el crede că un acord de pace ar putea fi negociat dacă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, ar fi de acord să cedeze regiunea Donbas, pe care invadatorii ruși nu au reușit să o cucerească în mai bine de trei ani de lupte, a relatat New York Times, citând doi oficiali europeni de rang înalt.

Două surse cu cunoștințe directe despre discuțiile din Alaska au declarat pentru The Guardian că Putin a cerut retragerea Ucrainei din Donbas, care este alcătuit din regiunile Donețk și Luhansk, ca o condiție pentru încheierea războiului, oferind în schimb un îngheț al liniilor de front rămase.

Putin i-a spus lui Trump că, în schimbul regiunilor Donețk și Luhansk, ar opri înaintarea și ar îngheța linia frontului în regiunile ucrainene sudice Herson și Zaporojie, unde forțele ruse ocupă zone întinse.

Sprijinul lui Trump pentru cedarea către Rusia a regiunii Donbas din Ucraina, bogată în resurse minerale, inclusiv cărbune și minereu de fier, vine în contextul în care acesta și-a exprimat susținerea pentru trecerea direct la un acord de pace fără un armistițiu prealabil, despre care Trump a scris pe rețelele sociale că, „adesea nu rezistă.”

