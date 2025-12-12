Donald Trump ar vrea să îndepărteze Austria, Ungaria, Italia și Polonia de UE. Ideea controversată apare într-o versiune a Strategiei de Securitate neasumată de Casa Albă

Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt țările europene cu care Washingtonul ar trebui „să colaboreze mai mult… cu scopul de a le îndepărta de [Uniunea Europeană]”, potrivit unei versiuni a Strategiei de Securitate Națională (SSN) a SUA, care a circulat înainte de publicarea documentului oficial, săptămâna trecută.

Această versiune, vehiculată de site-ul defenseone.com, este respinsă de Casa Albă, care a transmis că președintele Trump a semnat o singură Strategie, cea făcută publică pe site-ul Administrației americane.

Versiunea SSN apărută pe site-ul menționat dă mai multe detalii în legătură cu strategia prin care Donald Trump și-ar dori să facă din Europa o mare putere.

Pornind de la premisa că Europa se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza politicilor sale de imigrare și a „cenzurii libertății de exprimare”, documentul neoficial propune concentrarea relațiilor SUA cu țările europene asupra câtorva națiuni cu administrații și mișcări actuale de aceeași orientare – probabil de dreapta.

Austria, Ungaria, Italia și Polonia sunt enumerate ca țări cu care SUA ar trebui „să colaboreze mai mult… cu scopul de a le îndepărta de [Uniunea Europeană]”. „Și ar trebui să sprijinim partidele, mișcările și personalitățile intelectuale și culturale care urmăresc suveranitatea și conservarea/restaurarea modului de viață tradițional european… rămânând în același timp pro-americane”, se arată în textul citat.

Pe de altă parte, versiunea SSN propune un așa-numit format Core 5 (C5), din care să facă parte SUA, China, Rusia, India și Japonia, care sunt câteva dintre țările cu peste 100 de milioane de locuitori. Acesta s-ar reuni periodic, la fel ca G7, pentru summituri cu teme specifice.

Reacție fermă de la Casa Albă

„Nu există nicio versiune alternativă, privată sau clasificată”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna Kelly pentru defenseone.com. „Președintele Trump este transparent și a semnat o singură NSS care instruiește în mod clar guvernul SUA să execute principiile și prioritățile definite de el.”

Kelly a adăugat apoi că „orice alte așa-numite „versiuni” sunt divulgate de persoane îndepărtate de președinte care, la fel ca acest reporterul defenseone.com, „nu au nicio idee despre ce vorbesc”.

Von der Leyen: „Nimeni nu ar trebui să se amestece” în treburile UE

Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a transmis, joi, Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei.

„Nu noi decidem cine va fi liderul unei ţări în ceea ce priveşte alegerile, ci poporul acelei ţări… Aceasta este suveranitatea alegătorilor şi ei trebuie protejată”, a declarat preşedinta Comisiei Europene într-un interviu acordat la gala Politico 28 de la Bruxelles. „Nimeni altcineva nu ar trebui să se amestece, fără niciun dubiu”, a adăugat şefa Comisiei Europene, răspunzând la o întrebare despre Strategia de securitate naţională a SUA, publicată săptămâna trecută şi care a provocat agitaţie în Europa.

La rândul său, comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a susținut că modul în care Washingtonul prezintă presupusa „dispariție a civilizației” Europei nu are la bază preocupări autentice legate de valori sau democrație, ci calcule geopolitice dure ale SUA.

„Unitatea UE este împotriva intereselor SUA”, a scris Kubilius, rezumând logica care, potrivit lui, stă la baza Strategiei de Securitate Națională.

