Donald Trump anunță un acord „uriaș” pentru importul de îngrășăminte cu potasiu din Belarus, „mult mai ieftine” decât importurile din Canada

Preşedintele american Donald Trump anunţă că Statele Unite lucrează la un acord „uriaş” în vederea cumpărării de potasiu din Belarus, relatează Euronews. Pentru Washington, problema nu este una marginală: potasiul este utilizat în producția de îngrășăminte, iar agricultura americană depinde într-o măsură covârșitoare de importuri.

Carbonatul de potasiu importat din Belarus va fi „mult mai ieftin” decât cel cumpărat în prezent din Canada, a subliniat Donald Trump pe reţele de socializare, în contextul unei intensificări a războiului comercial împotriva vecinului său canadian.

Carbonatul de potasiu – sarea de potasiu – extras în vederea producerii îngrăşămintelor favorizează creşterea culturilor şi îmbunătăţeşte randamentele agricole.

Trump has announced that the US is working on a “massive deal” to purchase potash from Belarus, saying it would cost “substantially less” than supplies from Canada and be “very good news for our farmers and ranchers.”



It will be interesting to see how Moscow reacts. pic.twitter.com/bDjKJrIIng — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) September 21, 2026

Potrivit datelor US Geological Survey, în 2024, aproximativ 79% din potasiul importat de Statele Unite provenea din Canada. Rusia asigura circa 11% din necesar, iar Belarus alte 4 procente. Structura importurilor arată cât de dificil ar fi pentru americani să înlocuiască rapid furnizorii externi, în condițiile în care producția internă nu acoperă cererea.

Uniunea Europeană (UE) a interzis importurile de potasiu din Belarus şi a blocat activele producătorului de îngrășăminte deținut stat, Belaruskali.

Donald Trump face acest anunţ în urma unor acorduri încheiate între Washington şi Minsk.

În urma negocierilor desfăşurate de către emisarul american John Coale, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a graţiat sute de deţinuţi politici, în schimbul unei relaxări a sancţiunilor americane impuse mai multor întreprinderi belaruse, mai ales în sectorul îngrășămintelor.

Belarusul rămâne un aliat apropiat al Rusiei. Minskul a autorizat Moscova să folosească teritoriul belarus ca bază de lansare în invazia la scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022.

Pentru Belarus, accesul la piața americană ar putea aduce venituri importante și o relaxare a izolării economice. Pentru Statele Unite, beneficiul urmărit este reducerea costurilor pentru fermieri și diversificarea aprovizionării. Pentru Canada, un acord care ar înlocui o parte din exporturile sale ar însemna pierderea unei poziții dominante pe piața potasiului din Statele Unite, chiar dacă amploarea efectului comercial nu este încă precizată.

Deocamdată, Trump a anunțat existența unor negocieri, nu și termenii concreți ai unei tranzacții. Nu sunt cunoscute volumul importurilor vizate, calendarul acordului sau modul în care ar fi gestionate sancțiunile. Aceste elemente vor determina dacă inițiativa rămâne un semnal politic și comercial sau se transformă într-o schimbare reală a pieței americane a îngrășămintelor.

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