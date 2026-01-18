Donald Trump amenință noi tarife vamale pentru opt țări europene din cauza desfășurării de trupe în Groenlanda. Emmanuel Macron: Este inacceptabil/ Armistițiul comercial UE-SUA, în pericol

Armistițiu comercial UE–SUA, conceput pentru a calma tensiunile transatlantice, riscă să se destrame, după ce președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă noi tarife vamale pentru opt țări europene din cauza desfășurării de trupe ale acestora în Groenlanda, potrivit Euractiv.

Trump a declarat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și nu a exclus folosirea forței. Danemarca și Groenlanda insistă că insula nu este de vânzare, iar Copenhaga și-a consolidat apărarea împreună cu aliații.

Trump a spus că Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit vor fi supuse unui tarif de 10% pentru toate bunurile începând cu 1 februarie, care va crește la 25% de la 1 iunie.

„Acest tarif va fi datorat și plătibil până când va fi încheiat un acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”, a scris el pe Truth Social.

SUA, deschise negocierilor

Președintele a declarat în repetate rânduri că Groenlanda este vitală pentru securitatea Statelor Unite datorită poziției sale strategice și zăcămintelor minerale importante și nu a exclus folosirea forței pentru a o prelua. În această săptămână, state europene au trimis personal militar pe insulă, la solicitarea Danemarcei.

„Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au introdus un nivel de risc care nu este acceptabil și nici sustenabil”, a scris Trump. „Statele Unite ale Americii sunt deschise imediat negocierilor cu Danemarca și/sau cu oricare dintre aceste țări care au pus atât de multe în joc, în pofida a tot ceea ce am făcut pentru ele, inclusiv asigurarea unei protecții maxime, de-a lungul multor decenii”, a declarat el.

De-a lungul zilei, mii de protestatari au ieșit în stradă în Danemarca și Groenlanda pentru a demonstra împotriva demersului lui Trump de a prelua controlul asupra celei mai mari insule din lume, care este un teritoriu autonom danez.

Emmanuel Macron: Este inacceptabil

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că amenințarea cu taxe vamale din partea președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei este inacceptabilă și că, dacă acestea ar fi confirmate, Europa va răspunde într-un mod coordonat, potrivit Reuters.

„Nicio intimidare și nicio amenințare nu ne va influența, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”, a spus Macron pe X.

„Amenințările cu taxe vamale sunt inacceptabile și nu își au locul în acest context. Europenii vor răspunde la ele într-un mod unit și coordonat dacă acestea ar fi confirmate.”

Noile tarife riscă să deraieze acordul-cadru UE-SUA, prin care Bruxelles-ul a acceptat un tarif uniform de 15%

Cea mai recentă escaladare riscă să deraieze acordul-cadru UE–SUA încheiat vara trecută, prin care Bruxelles-ul a acceptat un tarif uniform de 15% pentru majoritatea sectoarelor, în schimbul unor angajamente care ar reduce taxele UE pentru bunurile industriale și agricole americane.

Pachetul mai necesită aprobarea Parlamentului European, un prim vot fiind inițial programat pentru sfârșitul lunii ianuarie. Totuși, devine din ce în ce mai probabil ca acesta să fie pus pe pauză.

Manfred Weber, liderul celui mai mare grup din Parlamentul European, a declarat că aprobarea acordului UE–SUA „nu este posibilă în acest stadiu”, având în vedere amenințările lui Trump. Grupul PPE de centru-dreapta susținuse până acum continuarea procesului, în pofida ambițiilor Washingtonului de a prelua Groenlanda.

Parlamentarii UE vor cere Comisiei folosirea Instrumentului Anti-Coerciție ca răspuns la amenințarea cu noi tarife

Eurodeputatul german Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului, a declarat sâmbătă pentru Euractiv că implementarea acordului cu SUA ar trebui suspendată. Lange a spus că săptămâna viitoare va cere Comisiei Europene să utilizeze Instrumentul Anti-Coerciție (ACI) – așa-numita „bazooka comercială” a blocului.

„Pentru mine este absolut clar că acesta este un caz în care Statele Unite folosesc un instrument comercial ca instrument de presiune politică și exact pentru asta a fost creat ACI”, a adăugat el.

Eurodeputata suedeză Karin Karlsbro, membră a comisiei pentru comerț care lucrează la propunerea privind tarifele SUA, a spus că UE trebuie să răspundă „atacurilor tarifare” ale lui Trump, inclusiv celor care vizează Suedia.

„Nu putem exclude nici tarife de represalii, nici utilizarea ‘bazookăi’ comerciale dacă presiunea și coerciția continuă”, a declarat ea pentru Euractiv.

***