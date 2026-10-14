Donald Trump anunță proiecte mari în Groenlanda: explorare „masivă” pentru petrol, gaze și minerale – Eforturile anterioare au eșuat

În curând va începe o explorare „masivă” pentru descoperirea de noi zăcăminte de petrol, gaze și minerale în Groenlanda, a declarat miercuri președintele SUA, Donald Trump, susținând că teritoriul deține resurse enorme de petrol ce pot fi exploatate cu ușurință.

Luna trecută, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord pentru consolidarea apărării și securității în Arctica și Atlanticul de Nord, atenuând astfel tensiunile care au durat luni de zile din cauza amenințărilor președintelui Trump că va prelua insula în ciuda opoziției Danemarcei. Acordul a reafirmat suveranitatea daneză și dreptul la autodeterminare al locuitorilor Groenlandei.

„O explorare masivă pentru identificarea zăcămintelor de petrol, gaze și minerale este pe cale să înceapă în noua și frumoasa noastră Groenlandă!”, a scris președintele Trump miercuri, într-o postare pe Truth Social.

„Sunt experți care afirmă că volumul de petrol ce poate fi extras cu ușurință este mult mai mare decât din aproape oricare altă regiune a lumii și, ceea ce este și mai important, din perspectiva securității – atât pentru apărarea, cât și pentru capacitatea ofensivă a Statelor Unite ale Americii și a Europei – este de neegalat.”

Primele foraje vor începe în iarna lui 2027

Președintele SUA nu a precizat însă niciun calendar privind începerea explorărilor pentru petrol, gaze și minerale.

Compania americană U.S. Greenland Energy Company a anunțat că va finanța integral costurile aferente forării a două sonde de explorare în Groenlanda, menite să evalueze eventualele zăcământ de hidrocarburi în cadrul unui proiect din perimetrul Jameson Land.

În această vară, compania a amânat demararea planificată a forajului petrolier în estul Groenlandei până în iarna anului 2027, după ce echipamentele aferente proiectului au fost debarcate fără aprobarea prealabilă a guvernului groenlandez.

Explorările anterioare nu au condus la descoperiri semnificative

Activități de explorare petrolieră au avut loc în Groenlanda încă din anii ’70, implicând companii petroliere majore precum ExxonMobil, Shell și Eni. Niciuna dintre aceste campanii de prospecțiuni nu a dus la vreo descoperire importantă.

Se estimează că Groenlanda deține resurse de petrol și gaze, precum, minerale critice și elemente din categoria pământurilor rare.

În practică, resursele Groenlandei sunt extrem de costisitor de exploatat și dificil de extras. De exemplu, analiștii afirmă că lipsa infrastructurii energetice sau a oricăror capacități de prelucrare primară pune sub semnul întrebării fezabilitatea și fundamentarea economică a încercărilor de a exploata pământuri rare și minerale critice.

„În ciuda potențialului său în domeniul hidrocarburilor și al mineralelor critice, Groenlanda nu este «Venezuela 2.0»”, susțin analiștii de top de la Wood Mackenzie, subliniind că vasta insulă este izolată, inospitalieră, insuficient explorată, dificil de explorat și implică costuri foarte ridicate.

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