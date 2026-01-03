Live / Donald Trump anunță capturarea președintelui venezuelean Maduro după un atac Venezuelei. Maduro și soția sa, scoși din țară, în drum spre SUA

UPDATE

Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit un nou act de inculpare împotriva președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a făcut public sâmbătă un nou act de inculpare împotriva președintelui venezuelean Nicolás Maduro, a soției și a fiului său.

Potrivit actului de inculpare, Maduro și aliații săi au transformat instituțiile Venezuelei într-un centru de corupție alimentat de traficul de droguri, în beneficiul propriu.

Această corupție „umple buzunarele oficialilor venezueleni și ale familiilor lor, beneficiind totodată și grupuri narco-teroriste violente care operează cu impunitate pe teritoriul Venezuelei și care ajută la producerea, protejarea și transportul a tone de cocaină către Statele Unite,” se arată în actul de inculpare.

UPDATE

Departamentul de Justiție al SUA ar urma să aducă noi acuzații împotriva lui Maduro și a soției sale

Departamentul de Justiție (DOJ) urmează să aducă noi acuzații împotriva lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, printr-un act de inculpare suplimentar la New York, unde președintele venezuelean fusese deja inculpat în 2020, potrivit a două surse apropiate situației citate de CNN.

Acuzațiile DOJ împotriva lui Maduro au fost prezentate inițial în trei acte de inculpare din 2020 — două depuse la New York și unul la Washington — și într-o plângere penală depusă la Miami.

Cazurile susțineau că a existat o conspirație de zeci de ani, în cadrul căreia Maduro și principalii săi colaboratori au oferit protecție politică și militară pentru narco-teroriști, în timp ce furau miliarde de dolari din țară.

„Maduro a folosit foarte deliberat cocaina ca armă” și „intenționa în mod expres să inunde Statele Unite cu cocaină pentru a submina sănătatea și bunăstarea națiunii noastre,” declara Geoffrey Berman, care la acea vreme era procuror în Districtul de Sud din New York.

Procurorii au mai susținut că Maduro a condus un cartel violent, chiar și în timp ce ajungea la putere. Peste o duzină de persoane au fost acuzate alături de Maduro, inclusiv oficiali guvernamentali și din serviciile de informații din Venezuela, precum și membri ai grupului rebel Forțele Armate Revoluționare.

UPDATE

Trump: Maduro și soția sa se află la bordul USS Iwo Jima, în drum spre New York

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa se află la bordul portavionului USS Iwo Jima și se îndreaptă spre New York.

„Da, sunt pe Iwo Jima, pe o navă,” a spus Trump într-un interviu telefonic pentru Fox News. „Se vor îndrepta spre New York. Elicopterele i-au transportat într-un zbor frumos — sunt sigur că le-a plăcut. Dar să nu uităm: au ucis mulți oameni.”

Întrebat despre opțiunile de predare pe care i le-a oferit lui Maduro, Trump a explicat: „Practically am spus: trebuie să renunți, trebuie să te predai.”

Președintele american a precizat că a discutat personal cu Maduro acum o săptămână și că gestul de predare reprezintă „un simbol foarte important”.

UPDATE

Maduro este transportat la New York

Un grup de agenți FBI a fost alături de forțele speciale americane care au efectuat capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, potrivit unor surse CNN, iar în prezent se fac planuri pentru a-l duce pe Maduro la New York, unde va fi judecat în fața unei instanțe federale din Manhattan.

Agenția pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA) a lucrat ani de zile la un rechizitoriu împotriva lui Maduro și a unor lideri militari de rang înalt din Venezuela, potrivit oficialilor americani de aplicare a legii.

Se așteaptă ca această muncă să constituie baza acuzațiilor care urmează să fie făcute publice.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat anterior că Maduro „va înfrunta în curând toată furia justiției americane pe sol american, în instanțe americane”, după ce a fost capturat în Venezuela.

UPDATE

Procurorul general al SUA spune că Maduro și soția sa vor înfrunta, în curând, „întreaga furie a justiției americane”

Procurorul general al SUA Pam Bondi a declarat sâmbătă că președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost inculpați pentru infracțiuni de narco-terorism, după loviturile militare desfășurate în Venezuela.

Declarația lui Bondi a venit după ce președintele Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a lui Flores. Locul în care se afla Maduro după atacul SUA era neclar, iar oficialii venezueleni au solicitat dovezi că acesta este în viață.

Bondi a declarat că Maduro va fi acuzat de conspirație în scopul comiterii de narco-terorism, conspirație pentru import de cocaină, deținerea de mitraliere și dispozitive explozive și conspirație pentru deținerea de mitraliere și dispozitive explozive împotriva Statelor Unite.

Ea a spus că cei doi au fost inculpați în Districtul de Sud al statului New York.

„În curând, ei vor înfrunta întreaga furie a justiției americane pe sol american, în instanțe americane. În numele întregului Departament de Justiție al SUA, aș dori să îi mulțumesc președintelui Trump pentru curajul de a cere responsabilitate în numele poporului american și un mare mulțumesc armatei noastre curajoase care a desfășurat această misiune incredibilă și extrem de reușită pentru a captura acești doi presupusi traficanți internaționali de droguri,” a scris Bondi într-o declarație.

UPDATE

Capturarea lui Maduro are loc exact la 35 de ani după arestarea lui Noriega de către SUA

Președintele Trump a anunțat capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro la exact 35 de ani de la momentul în care forțele americane au arestat un alt lider latino-american inculpat, dictatorul panamez Manuel Noriega.

Fost aliat al SUA și informator al CIA, Noriega a condus Panama pe parcursul unei mari părți a anilor 1980, însă a căzut în dizgrația Washingtonului spre finalul mandatului său, din cauza acuzațiilor de trafic de droguri.

Fostul președinte George H.W. Bush a ordonat armatei americane să invadeze Panama la sfârșitul anului 1989, ceea ce l-a determinat pe Noriega să se ascundă în ambasada Vaticanului, înainte de a se preda autorităților americane la 3 ianuarie 1990. El a fost condamnat în Statele Unite pentru trafic de droguri și a petrecut 20 de ani într-o închisoare americană, după care a fost trimis în Franța pentru a-și ispăși o condamnare pentru spălare de bani, iar ulterior în Panama, unde a fost încarcerat pentru omor și alte acuzații.

UPDATE

Rubio spune că Maduro a fost arestat pentru a fi judecat în SUA, potrivit unui senator american

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a fost arestat de autoritățile americane pentru a fi judecat în Statele Unite, potrivit unui senator republican care susține că a vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio.

„El m-a informat că Nicolás Maduro a fost arestat de personal american pentru a fi judecat pentru acuzații penale în Statele Unite și că acțiunea cinetică pe care am văzut-o în această seară a fost desfășurată pentru a proteja și apăra pe cei care execută mandatul de arestare”, a postat pe X senatorul din Utah, Mike Lee, în dimineața zilei de sâmbătă.

„Această acțiune se încadrează probabil în autoritatea inerentă a președintelui, conform Articolului II din Constituție, de a proteja personalul american de un atac real sau iminent”, a adăugat Lee.

În dimineața aceleiași zile de sâmbătă, Lee și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lovitură, scriind pe X: „Aștept cu interes să aflu ce, dacă există ceva, ar putea justifica constituțional această acțiune în lipsa unei declarații de război sau a unei autorizări pentru utilizarea forței militare.”

***

Informația de bază:

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineață că Statele Unite au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și transportat în afara țării”, a scris el pe Truth Social.

„Această operațiune a fost realizată împreună cu autoritățile de aplicare a legii din SUA. Urmează detalii. Va avea loc astăzi o conferință de presă la ora 11:00, la Mar-a-Lago”, a adăugat el.

Maduro a fost inculpat într-o instanță americană pentru presupus narcoterorism în 2020.

Președintele Trump a ordonat lovituri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv facilități militare.

Loviturile vin după luni de acumulare militară americană în regiune, cu portavionul USS Gerald R. Ford și numeroase alte nave de război poziționate în Caraibe.

În ultimele săptămâni, SUA au confiscat două petroliere lângă Venezuela, au lansat lovituri letale asupra a peste 30 de bărci despre care administrația spune că transportau droguri și au lovit ceea ce președintele Trump a numit „zona de doc unde se încarcă bărcile cu droguri.”

Administrația Trump l-a acuzat pe Maduro de trafic de droguri și de colaborare cu bande desemnate ca organizații teroriste, acuzații pe care Maduro le neagă. În Ajunul Crăciunului, dl. Trump a refuzat să spună care era obiectivul său, dar a avertizat că dacă Maduro „se va arăta dur, va fi ultima dată când va mai putea să fie dur.”

***