Donald Trump anunță că Vladimir Putin a acceptat să nu mai atace Kievul și alte orașe ucrainene timp de o săptămână

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că i-a cerut personal omologului său rus, Vladimir Putin, să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână și că acesta din urmă a acceptat.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai bombardeze Kievul și alte orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru”, a declarat Donald Trump joi, în cadrul unei ședințe a cabinetului său.

Primul indiciu că Rusia ar fi putut suspenda temporar atacurile asupra acestor ținte a venit de la bloggerul pro-Kremlin Vladimir Romanov, care a afirmat că Rusia a suspendat atacurile până pe 3 februarie, scrie Kyiv Post.

La ședința de joi a fost prezent și trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, care a vizitat recent Moscova.

„Avem un acord privind protocolul de securitate care este în mare parte finalizat. Un acord privind prosperitatea este în mare parte finalizat”, a declarat Witkoff, în cadrul ședinței de cabinet – referindu-se aparent la un „Plan de prosperitate” susținut de SUA pentru investiții postbelice, care a ocupat un loc important în discuțiile dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi din weekend.

Diplomații europeni au descris aceste discuții trilaterale drept „cel mai serios angajament” între Rusia și Ucraina de la invazia pe scară largă. Ucraina a confirmat chiar înainte de Abu Dhabi că a convenit asupra unui pachet de garanții de securitate postbelice cu SUA.

Discuțiile dintre delegațiile SUA, Rusiei și Ucrainei vor continua în aproximativ o săptămână, a adăugat Witkoff.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat miercuri că Witkoff nu va participa la acestea.

„Rusia și Ucraina vor continua discuțiile și săptămâna aceasta. În acest sens, vor fi discuții bilaterale. Este posibil să existe o prezență americană, dar nu vor fi Steve și Jared”, a declarat Rubio, în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului SUA.

