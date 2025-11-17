Donald Trump anunță că va susţine proiectul de lege pentru sancţionarea ţărilor care fac comerţ cu Rusia. Putin continuă atacurile

Preşedintele american Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege ce va impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia şi a spus că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă

„După cum ştiţi, eu am sugerat acest lucru, astfel încât orice ţară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată foarte sever”, a declarat Trump duminică, în Florida, înainte de a se întoarce la Casa Albă, potrivit news.ro.

Propunerea legislativă a Senatului de a sancţiona ţările care fac afaceri cu Rusia ar fi „în regulă pentru mine”, a spus Trump, în ceea ce a fost perceput ca fiind cel mai puternic indiciu de până acum că va susţine eforturile de a strangula finanţarea Moscovei.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, a declarat în octombrie că este gata să supună la vot proiectul de lege susţinut de mult timp de senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud, care sancţionează Rusia, însă Thune a spus că „nu vrea să se angajeze în privinţa unui termen limită strict”.

Proiectul de lege i-ar permite lui Trump să impună tarife de până la 500% asupra importurilor din ţările care cumpără produse energetice ruseşti şi nu susţin activ Ucraina. Acest lucru vizează în mod specific consumatorii majori de energie rusă, precum China şi India. „S-ar putea să adauge şi Iranul pe listă”, a menţionat Trump duminică seară.

Democraţii şi unii republicani din Congres au insistat pentru adoptarea unei legi care să pedepsească Rusia pentru războiul continuu împotriva Ucrainei. Trump a fost reticent în a o susţine, deoarece a încercat să-l aducă pe preşedintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor de pace cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin nu dă semne că ar renunţa la campania sa militară după aproape patru ani de război în Ucraina, iar Trump nu a reuşit să-l convingă pe liderul de la Kremlin nici măcar după ce l-a găzduit pe liderul rus la un summit în Alaska.

În timp ce Ucraina loveşte din ce în ce mai mult ţinte petroliere ruseşti, Rusia şi-a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei şi face presiuni pentru a captura nodul feroviar Pokrovsk.

Atac rusesc cu cel puțin trei morți

Atacuri aeriene rusești au ucis trei persoane și au rănit alte zece în estul Ucrainei, a anunțat luni dimineață șeful administrației militare a regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

„Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Balaklia”, avariand clădiri de apartamente și vehicule, a declarat Oleg Sinegubov pe rețeaua socială Telegram. „Potrivit primelor informații, trei persoane au fost ucise” și cel puțin alte zece rănite, inclusiv mai mulți copii, în acest atac nocturn, a scris ulterior pe Telegram Vitalii Karabanov, șeful administrației militare din Balaklia.

Karabanov a informat că armata rusă a efectuat două atacuri cu rachete asupra centrului localității. Serviciile de urgență intervin la fața locului, a mai scris el.

De la începutul invaziei ruse a Ucrainei în februarie 2022, Rusia a vizat aproape zilnic teritoriul ucrainean, folosind drone și rachete. Vineri, cel puțin șase persoane au fost ucise în aceași clădire la Kiev în timpul unui atac rusesc.

***