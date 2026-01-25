Donald Trump anunță că SUA au folosit o armă secretă care a anihilat sistemele de apărare ale Venezuelei în timpul raidului asupra lui Maduro

Preşedintele Donald Trump a declarat pentru publicația The New York Post că o nouă armă secretă, pe care el o numeşte „discombobulator”, a fost esenţială pentru succesul raidului spectaculos prin care SUA l-a capturat pe dictatorul venezuelean Nicolas Maduro, acuzat de SUA că este implicat în traficul de droguri, relatează news.ro.

Trump s-a lăudat că arma misterioasă „a făcut ca echipamentul (inamicului) să nu funcţioneze” atunci când elicopterele americane au aterizat în Caracas, pe 3 ianuarie, pentru a-i aresta pe Maduro şi pe soţia sa, Cilia Flores.

„Discombobulatorul. Nu am voie să vorbesc despre asta”, a spus Trump în timpul unui interviu acordat în Biroul Oval. „Mi-ar plăcea”, a adăugat preşedintele, înainte de a confirma utilizarea acestei arme în operaţiunea specială.

„Nu au reuşit să lanseze rachetele. Aveau rachete ruseşti şi chinezeşti, dar nu au reuşit să lanseze niciuna. Noi am venit, ei au apăsat butoanele şi nimic nu a funcţionat. Erau pregătiţi să ne întâmpine”, a povestit şeful Casei Albe.

Trump a comentat despre arma misterioasă când a fost întrebat despre informaţii apărute în această săptămână conform cărora administraţia Biden a achiziţionat o armă cu energie pulsată (energie direcţionată, emisă în impulsuri) suspectată a fi de tipul celei care a cauzat „sindromul Havana”.

Nu se ştiu multe despre această armă, dar informaţiile respective au urmat relatărilor de la faţa locului din Venezuela, care descriau cum oamenii înarmaţi ai lui Maduro au fost puşi în genunchi, „sângerând pe nas” şi vomitând cu sânge.

Un membru al echipei de gardieni a fostului președinte a povestit ulterior că „brusc, toate sistemele radar s-au oprit fără nicio explicaţie”.

„Următorul lucru pe care l-am văzut au fost drone, o mulţime de drone, care zburau deasupra poziţiilor noastre. Nu ştiam cum să reacţionăm”, a spus el, adăugând că apoi au apărut elicoptere – „cam opt” – care transportau aproximativ 20 de soldaţi americani în zonă.

„Discombobulatorul” a fost apoi îndreptat direct către apărătorii lui Maduro. „La un moment dat, au lansat ceva; nu ştiu cum să descriu. Era ca o undă sonică foarte intensă. Dintr-o dată, am simţit că îmi explodează capul din interior”, a relatat martorul. „Toţi am început să sângerăm din nas. Unii vomitau sânge. Am căzut la pământ, incapabili să ne mişcăm. Nici măcar nu ne-am mai putut ridica după acea armă sonică – sau orice ar fi fost”, a relatat el.

„Discombobulator” vine din englezescul „to discombobulate”, un verb colocvial, care are sensul de „a zăpăci, a bulversa, a dezorienta complet”.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, este acum închis într-o închisoare federală din Brooklyn, în aşteptarea procesului pentru acuzaţii de narcoterorism, în timp ce fosta sa vicepreşedintă, Delcy Rodriguez, ocupă funcţia de lider interimar al Venezuelei. „Avem o relaţie excelentă cu noua preşedintă. Ea a fost extraordinară”, a spus Trump în interviul pentru The New York Post.

