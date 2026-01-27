Donald Trump anunță că Iranul dorește un acord cu SUA în domeniul nuclear, după ce portavionul USS Lincoln a ajuns în regiune

Președintele american Donald Trump a declarat luni, pentru Axios, că a intervenit o schimbare în relația cu Iranul și că Teheranul dorește să încheie o înțelegere cu SUA în dosarul nuclear. Asta după ce grupul de atac al portavionului american USS Lincoln a ajuns în zona Orientului Mijlociu.

„Avem o mare flotă lângă Iran. Mai mare decât Venezuela”, a spus Trump, dar a precizat că diplomația rămâne o opțiune. „Ei vor să încheie un acord. Știu asta. Au sunat de numeroase ori. Vor să discute”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Un înalt oficial american a declarat, la câteva ore după ce Trump a vorbit cu Axios, că Casa Albă „este deschisă pentru negocieri” cu Iranul. „Dacă vor să ne contacteze și știu care sunt condițiile, atunci vom purta discuții”, a spus oficialul. El a adăugat că, în ultimul an, condițiile SUA pentru un acord au fost transmise Iranului de multe ori.

Donald Trump a fost pe punctul de a ordona un atac asupra țintelor regimului din Iran la începutul acestei luni, din cauza uciderii a mii de protestatari. În schimb, el a amânat decizia, mutând în același timp resurse militare în regiune. Oficialii de la Casa Albă spun că un atac este încă în discuție, deși protestele au fost în mare parte reprimate.

Surse care cunosc situația spun că Trump nu a luat o decizie finală. El va organiza probabil mai multe consultări în această săptămână și i se vor prezenta opțiuni militare suplimentare.

Unii oficiali mai agresivi din cercul lui Trump l-au îndemnat să-și impună propria linie roșie după ce a promis să ajute protestatarii și să pedepsească regimul de la Teheran.

Alții s-au întrebat ce s-ar obține de fapt prin bombardarea Iranului și sunt mai interesați de ideea de a folosi slăbiciunea regimului, pentru a forța încheierea unui acord nuclear.

Coordonare cu Israelul

Înainte de războiul de 12 zile cu Israelul, din vară, serviciile de informații americane și israeliene au estimat că, dacă Iranul ar fi decis să se lanseze în cursa pentru obținerea unei arme nucleare, ar fi avut nevoie de două săptămâni pentru a îmbogăți suficient uraniu de calitate militară și de patru până la șase luni pentru a produce un dispozitiv nuclear rudimentar.

Instalațiile nucleare ale Iranului au fost grav avariate de atacurile americane și israeliene, deși starea stocurilor sale de uraniu nu este pe deplin clară.

În afară de USS Lincoln, armata americană a trimis în regiune mai multe avioane de vânătoare F-15 și F-35, mai multe avioane cisternă pentru realimentare și sisteme suplimentare de apărare aeriană.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a vizitat Israelul sâmbătă pentru a coordona planurile militare și potențialele eforturi comune de apărare pentru a contracara un atac iranian împotriva Israelului, potrivit surselor Axios.

