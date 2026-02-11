Donald Trump anunță că ar putea trimite un al doilea portavion pentru a ataca Iranul, dacă negocierile eșuează

Președintele american Donald Trump a declarat, pentru Axios, că ia în considerare trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu, pentru a se pregăti pentru o acțiune militară în cazul în care negocierile cu Iranul privind arsenalul nuclear al Teheranului eșuează.

SUA și Iranul au reluat negocierile vinerea trecută în Oman, pentru prima dată de la războiul de 12 zile din iunie, dar Trump a lansat simultan o consolidare militară masivă în Golf. „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure, ca data trecută”, a declarat liderul de la Casa Albă. El a declarat că se așteaptă ca a doua rundă de discuții între SUA și Iran să aibă loc săptămâna viitoare.

„Avem o armada care se îndreaptă spre acolo și s-ar putea să mai trimitem încă una”, a declarat Trump, adăugând că ”se gândește” să trimită încă un portavion.

Un oficial american a confirmat că au existat discuții despre trimiterea unui al doilea portavion în regiune. Aici se află deja portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac, care include avioane de vânătoare, rachete Tomahawk și mai multe nave. SUA au avut două portavioane în regiune pe durata războiului din Gaza.

Așteptat miercuri la Casa Albă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu este mult mai sceptic în privința perspectivelor unui acord important cu Iranul.

Israelul solicită ca orice acord SUA-Iran să abordeze atât programul de rachete iranian, cât și sprijinul Teheranului pentru grupări militante din regiune, precum Hezbollah și Hamas. Recent, guvernul iranian a respins public astfel de cereri.

În vara anului trecut,mSUA s-au alăturat atacurilor Israelului asupra instalaţiilor nucleare iraniene în timpul unui război de 12 zile. Israelul a provocat, de asemenea, pagube importante apărării aeriene şi arsenalului de rachete al Iranului. Însă, potrivit a doi oficiali israelieni, au existat semne ale unei încercări de a restabili aceste capacităţi, pe care Israelul le consideră o ameninţare strategică.

