Donald Trump anunță reinstituirea blocadei navale împotriva porturilor iraniene și o taxă de 20% aplicată navelor și clienților care fac afaceri cu Teheranul

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni seară că Statele Unite vor reinstitui blocada pentru navele care se îndreaptă spre sau ies din porturile iraniene și vor prelua rolul de garant al securității navigației prin Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters.
Totodată, Trump a anunțat că Washingtonul intenționează să perceapă o taxă de 20% din valoarea mărfurilor transportate de țările care cumpără produse iraniene, susținând că aceasta va acoperi costurile misiunii de protejare a uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume.
Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a precizat că restricțiile/taxele vor viza exclusiv navele și clienții Iranului, în timp ce celelalte state vor putea continua să utilizeze strâmtoarea.
„Strâmtoarea Ormuz este DESCHISĂ și va rămâne DESCHISĂ, cu sau fără Iran. Reinstituim BLOCADA IRANIANĂ, denumită așa pentru că interzice doar navelor sau clienților Iranului să intre sau să iasă. Toate celelalte țări vor putea folosi strâmtoarea în mod echitabil și liber. De acum înainte, SUA vor fi cunoscute drept „GARDIANUL STRÂMTORII ORMUZ”, însă, în această calitate și ca o chestiune de CORECTITUDINE, vor fi despăgubite cu o taxă de 20% aplicată tuturor mărfurilor transportate, pentru absolut toate costurile necesare asigurării siguranței și securității în această zonă extrem de instabilă a lumii. Procesul și implementarea vor începe imediat”, a scris Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.
Iranienii revendică controlul asupra Strâmtorii prin taxe de tranzit, lucru inacceptabil pentru SUA – Navele care nu se coordonează cu Iranul folosesc ruta sudică din strâmtoare, păstorită de forțele americane
Anterior, într-un interviu telefonic acordat emisiunii „Fox & Friends” de la Fox News, Trump declarase că Statele Unite ar putea prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz și chiar administra această cale navigabilă strategică.
„Vom păstra controlul asupra strâmtorii și probabil o vom administra. Vom deveni gardienii strâmtorii. Poate că o vom numi îngerul păzitor al strâmtorii. Și ar trebui să fim remunerați pentru asta”, a afirmat președintele american.
El a adăugat că Washingtonul va asigura securitatea rutei maritime și că aliații SUA ar trebui să contribuie financiar la această misiune.
„O să o păzim. O să fim plătiți pentru asta – o sumă mare de bani. Vom fi răsplătiți, pentru că celelalte țări sunt foarte bogate. Sunt de partea noastră și nu se poate aștepta ca noi să facem asta pe gratis”, a spus Trump.
Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor din Golful Persic. După ce Teheranul a anunțat sâmbătă închiderea Strâmtorii Ormuz, invocând un tranzit neautorizat, autoritățile iraniene au transmis duminică că circulația va rămâne suspendată până la restabilirea „stabilității și calmului”, iar permisele de tranzit vor fi emise ulterior.
Trump a susținut că Iranul nu și-a respectat angajamentele asumate anterior, de a asigura tranzit liber și sigur prin Strâmtoarea Ormuz.
(Citește și: Nouă rundă de atacuri americane asupra Iranului, după ce Teheranul a lovit o navă care tranzita Ormuzul pe ruta păstorită de SUA – Rezultatul negocierilor din Oman: iranienii au dus acasă propunerea pentru o rută sudică liberă prin strâmtoare)
(Citește Ministrul iranian de Externe, vizită în Oman pentru discuții privind Strâmtoarea Ormuz. Teheranul spune că atacurile asupra navelor au fost comise de o facțiune „scăpată de sub control” – Trump: „Armistițiul s-a încheiat, dar am acceptat să continuăm discuțiile”)
(Citește și: Axios: SUA se pregătesc pentru o confruntare cu Iranul care ar putea dura săptămâni. Ce se întâmplă în culise și de ce riscă să se prăbușească acordul SUA-Iran)
(Citește și: SUA au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului, lovind 90 de ținte – Iranul a ripostat fără succes cu rachete și drone asupra Bahrain, Kuweit și Qatar)
(Citește și: Video / Trump anunță de la summitul NATO că acordul cu Iranul „s-a terminat”, dar lasă ușa deschisă unor noi negocieri – Iranul: Părți ale memorandumului au devenit „ineficiente”. Șeful NATO: Atacurile americane au fost „absolut necesare”)
(Citește și: SUA au revocat licența pentru exportul de petrol iranian și au lovit 80 de ținte în sudul Iranului, după atacurile Teheranului asupra navelor din Ormuz)
***