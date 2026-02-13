Donald Trump anulează baza politicilor climatice din SUA și elimină standardele federale pentru emisiile autovehiculelor. Economii de 1,3 trilioane de dolari

Administrația Trump a anulat joi reglementarea care statua faptul că emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea oamenilor și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru autoturisme și autocamioane, relatează Reuters.

Este cea mai amplă reformă anti-politici climatice de până acum a administrației Trump, după o serie de alte dereglementări și măsuri de încurajare a utilizării cărbunelui și gazelor naturale. În plus, a anulat subvenții de zeci de miliarde de dolari pentru dezvoltarea energiilor regenerabile.

„În cadrul procesului recent finalizat de EPA (Agenția pentru protecția mediului), punem capăt oficial așa-numitei „constatări privind pericolul”, o politică dezastruoasă din epoca Obama care a afectat grav industria auto americană și a crescut prețurile pentru consumatorii americani”, a declarat Trump, spunând că este cea mai mare acțiune de dereglementare din istoria SUA.

Eliminarea bazei legale pentru reglementările privind schimbările climatice

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a anunțat într-un comunicat de presă că constatarea de pericol s-a bazat pe o interpretare incorectă a legislației federale privind aerul curat, menite să protejeze populația de noxele care dăunează sănătății în urma inhalării acestora, nu prin presupusa încălzire globală a climei.

„Această interpretare juridică eronată a scos agenția în afara sferei de competență a autorității sale legale în mai multe aspecte”, a spus directorul agenției. Președintele Trump a anunțat abrogarea acestei prevederi care stătea la baza întregii legislații privind combatarea încălzirii globale, alături de directorul EPA, Lee Zeldin, și de directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought.

Trump a declarat că schimbările climatice sunt o „escrocherie” și a retras Statele Unite din Acordul de la Paris, excluzând astfel cel mai mare contribuitor la finanțarea luptei împotriva încălzirii globale și a eforturile internaționale de combatere a acesteia. De asemenea, a semnat o lege care elimină subvenții federale de zeci de miliarde de dolari pentru energii regenerabile și mașini electrice din epoca Biden.

Evident că inițiatorul legislației de combatere a încălzirii globale, fostul președinte democrat Barack Obama a criticat dur decizia administrației Trump notând pe X, că, fără constatarea privind pericolul, „vom fi mai puțin în siguranță, mai puțin sănătoși și mai puțin capabili să combatem încălzirile climatice – toate acestea pentru ca industria combustibililor fosili să poată câștiga și mai mulți bani”.

„Sfântul Graal”

Constatarea privind pericolul, denumită de industrie drept „Sfântul Graal” a fost adoptată pentru prima dată de Statele Unite în 2009 și a determinat EPA să ia măsuri în temeiul Legii privind aerul curat din 1963 pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, metan și alte patru gaze cu efect de seră. Aceasta a a fost posibil după ce Curtea Supremă a decis în 2007, în cazul Massachusetts vs. EPA, că agenția federală are autoritatea de a reglementa emisiile de dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în temeiul Legii privind aerul curat.

Șeful EPA a declarat că administrația Trump a adoptat cea mai semnificativă modificare a politicilor climatice din ultimii 15 ani, lucru pe care agenția l-a evitat în timpul primului său mandat, din cauza îngrijorării industriei cu privire la incertitudinea juridică și de reglementare. „Numită de unii drept Sfântul Graal al excesului de reglementare federală, constatarea privind pericolul legiferată de EPA în 2009, sub Obama este acum eliminată”, a spus el.

Abrogarea acestei reglementări elimină cerințele de măsurare, raportare, certificare și respectare a standardelor federale privind emisiile de gaze cu efect de seră ale autovehiculelor și este posibil să se aplice și surselor industriale, cum ar fi termocentralele.

Sectoarele transporturilor și energiei sunt responsabile pentru aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră în SUA, conform datelor EPA.

Economii de 1,3 trilioane de dolari

EPA a declarat că abrogarea și eliminarea standardelor de emisii ale vehiculelor vor aduce economii de 1,3 trilioane de dolari contribuabililor americani, în timp ce administrația anterioară susținea că regulile ar avea beneficii pentru consumatori prin costuri mai mici ale combustibilului și alte economii făcute prin renunțarea la hidrocarburi.

Alianța pentru Inovație Auto, care reprezintă principalii producători auto, a declarat că „reglementările privind emisiile auto prevăzute de administrația anterioară erau extrem de dificil de respectat de producătorii auto, având în vedere cererea actuală pentru vehicule electrice”.

Sub fostul președinte democrat Joe Biden, EPA și-a propus să reducă emisiile de noxe ale întregului parc de vehicule de pasageri cu aproape 50% până în 2032, comparativ cu nivelurile atinse în 2027, și a vrut să impună ca între 35% și 56% din vehiculele noi vândute între 2030 și 2032 să fie electrice.

Industria cărbunelui a sărbătorit anunțul de joi, spunând că măsura va ajuta la prevenirea scoaterii din uz a centralelor electrice pe cărbune.

„Companiile de utilități au anunțat planuri de a scoate din uz capacități de peste 55.000 MW de energie electrică pe bază de cărbune în următorii cinci ani. Anularea acestor decizii de scoatere din uz ar putea ajuta la compensarea necesității de a construi alte surse noi de energie electrică, mai scumpe, și la prevenirea pierderii atributelor de securitate, cum ar fi siguranța aprovizionării cu combustibil, pe care le oferă minele de cărbune”, a declarat Michelle Bloodworth, președinte și director executiv al organizații America Power.

