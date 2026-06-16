Donald Trump amenință cu taxe vamale de 100% pentru vinul și șampania din Franța din cauza taxei pe serviciile digitale

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune o taxă vamală de 100% asupra vinului și șampaniei franceze, dacă Franța nu va elimina taxa pe serviciile digitale aplicată companiilor de tehnologie, potrivit Euronews.

Franța a introdus această taxă în 2019, aplicând un impozit de 3% asupra veniturilor generate pe teritoriul său de marile companii din domeniul tehnologiei, inclusiv Facebook, Amazon, Apple și Alphabet, compania-mamă a Google.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, urmează să îl primească luni pe Trump înaintea summitului G7 de la Evian, pe malul Lacului Geneva.

Trump a precizat că i-a cerut lui Macron „să nu taxeze companiile americane”. „Dacă o vor face, nu voi avea de ales decât să impun o taxă vamală de 100% pentru toată șampania și toate vinurile care vin din Franța”, a declarat președintele republican.

„Tot ce trebuie să facă Macron este să elimine această taxă pe vânzări și nu s-ar mai confrunta cu o asemenea presiune.”

SUA, cea mai importantă piață

Statele Unite reprezintă cea mai mare piață de export pentru vinurile și băuturile spirtoase franceze, acestea reprezentând 21% din exporturile totale anul trecut, potrivit Federației Franceze a Exportatorilor de Vinuri și Băuturi Spirtoase.

Vinurile franceze și europene exportate în SUA sunt deja supuse unei taxe vamale de 15%, majorată de la nivelul anterior de 10%.

Exporturile franceze de vinuri și băuturi spirtoase către Statele Unite au scăzut cu 21% anul trecut, potrivit aceleiași federații.

În ianuarie, Trump a amenințat că va impune taxe vamale de 200% asupra vinului francez, după ce Franța a sugerat că va refuza invitația de a participa la propusul său „Consiliu al Păcii”, destinat soluționării conflictelor internaționale.

Canada a renunțat anul trecut la taxa sa pe serviciile digitale, într-un efort de a menține negocierile comerciale cu Statele Unite, în urma presiunilor exercitate de Trump.

Susținătorii taxelor pe serviciile digitale afirmă că acestea contribuie la asigurarea faptului că marile companii de tehnologie plătesc impozite în țările în care generează venituri și limitează strategiile agresive de optimizare fiscală.

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