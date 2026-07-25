Donald Trump amenință cu noi tarife UE, după amenda de 850 mil. € pe care a primit-o Google

Trump a postat vineri pe platforma sa Truth Social că administrația sa va începe o nouă anchetă privind taxele vamale practicate de Uniunea Europeană din cauza „practicii de a «JEFUI» companiile americane și, la rândul său, contribuabilul american”.

Donald Trump spune că va lovi UE cu tarife majorate din cauza amenzilor uriașe aplicate companiilor tehnologice americane, riscând o escaladare semnificativă a tensiunilor comerciale transatlantice.

Postarea vine la o zi după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor digitale ale blocului comunitar.

Trump a criticat puternic Bruxelles-ul pentru că a amendat anterior Apple, Meta și Amazon. Anul trecut, UE a amendat Apple și pe proprietarul Facebook, Meta, cu 700 de milioane de euro în total pentru încălcarea regulilor sale digitale. De asemenea, a amendat compania de socializare X, deținută de Elon Musk, cu 120 de milioane de euro tot anul trecut pentru încălcarea regulilor de moderare a conținutului, ceea ce a dus la reacția secretarului de stat american Marco Rubio.

Trump a scris în postare: „Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de lipsit de etică, despre care i-am avertizat în mod constant. Amenzile vor fi anulate în întregime și, anticipăm, li se va aplica un TARIF substanțial cât mai curând posibil.”

Noile amenințări vin la o zi după ce SUA au impus o serie de noi tarife vamale pentru peste 60 de țări, în timp ce reconstruiesc zidul tarifar, care a fost anulat de Curtea Supremă la începutul acestui an.

Trump a semnalat anterior că administrația sa va desfășura o anchetă privind taxele pe serviciile digitale impuse de țările străine, despre care atât politicienii democrați cât și republicani de la Washington au susținut de mult timp că vizează în mod nedrept companiile tehnologice din SUA.

Luna trecută, Trump a declarat că va impune un tarif de 100% asupra importurilor din țările europene care implementează o taxă pe serviciile digitale pentru companiile americane, avertizând că taxa vamală va înlocui orice acorduri comerciale.

Țări precum Marea Britanie și Franța au introdus în ultimii ani taxe pe tehnologii, tensionând relațiile cu Washingtonul. Parlamentul European a propus recent o taxă pe serviciile digitale la nivelul UE, dar aceasta ar necesita sprijinul tuturor celor 27 de state membre pentru a putea fi implementată.

În aprilie, Trump a amenințat că va impune un „tarif mare” Marii Britanii dacă nu renunță la taxa pe serviciile digitale, care ar fi de 2% din veniturilor companiilor Big Tech.

În iunie anul trecut, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a eliminat o taxă pe serviciile digitale care viza companii precum Amazon, Meta și Netflix, în încercarea de a dezescalada tensiunile comerciale dintre Ottawa și Washington.

Cu toate acestea, la începutul acestei săptămâni, administrația Trump a majorat tarifele impuse Canadei ca răspuns la ceea ce a susținut a fi discriminare față de companiile auto și a producătorilor de produse lactate din SUA.

UE a amendat Google pentru încălcări ale Regulamentului privind piețele digitale

Comisia Europeană a aplicat, joi, gigantului american din domeniul tehnologiei Google două amenzi, de 460 de milioane euro, respectiv 430 de milioane euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind piețele digitale (DMA), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Compania este acuzată că a favorizat propriile servicii pe Google Search și că a instituit restricții pentru întreprinderi, în vederea direcționării consumatorilor către canale alternative, adesea mai ieftine, de achiziționare pe Google Play.

Aceasta este cea mai mare sancțiune impusă vreodată de Bruxelles unei companii în temeiul Regulamentului european privind piețele digitale (DMA), o lege europeană puternică care vizează combaterea abuzurilor de poziție dominantă comise de giganții din domeniul tehnologiei.

‘Cele mai bune produse ar trebui să reușească pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care rulează motorul de căutare. Iar consumatorii europeni au dreptul să li se spună de către dezvoltatorii de aplicații unde să se înscrie la cele mai bune oferte, chiar și atunci când proprietarul magazinului de aplicații nu primește o reducere’, a declarat comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera.

Executivul comunitar a constatat că Google acordă un tratament preferențial propriilor servicii, inclusiv rezultatelor privind cumpărăturile, hotelurile, transportul și sportul, față de cele ale terților în Google Search, încălcându-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale. Potrivit Bruxelles-ului, Google își afișează propriile servicii într-un mod mai vizibil în rezultatele căutării, inclusiv în partea de sus a paginii cu rezultatele căutării sau prin utilizarea unor elemente vizuale și filtre îmbunătățite, în timp ce serviciile similare furnizate de terți nu au aceeași importanță.

De asemenea, în temeiul Regulamentului privind piețele digitale, dezvoltatorii de aplicații care își distribuie aplicațiile prin intermediul Google Play ar trebui să poată informa clienții – gratuit – cu privire la ofertele alternative, adesea mai ieftine, și să îi direcționeze către aceste oferte pentru a face achiziții, de exemplu pe site-uri web sau în magazine de aplicații alternative. Comisia a constatat că Google nu a respectat această obligație. În special, Google împiedică dezvoltatorii de aplicații să comunice și să promoveze în mod liber oferte și să încheie contracte cu utilizatorii în canalele de distribuție alese de aceștia, inclusiv în magazinele de aplicații terțe.

Ca parte a celor două decizii de astăzi, Comisia a ordonat Google să pună în aplicare măsuri astfel încât să trateze serviciile terților care apar în rezultatele căutării Google într-un mod echitabil și nediscriminatoriu în raport cu propriile servicii și, totodată, să permită dezvoltatorilor de aplicații care își distribuie aplicațiile prin intermediul Google Play Store, atât din punct de vedere tehnic, cât și contractual, să comunice liber, să promoveze oferte și să încheie contracte cu utilizatorii nu numai în interiorul, ci și în afara magazinului de aplicații Google Play.

Google trebuie să se conformeze deciziilor Comisiei în termen de 60 de zile, în caz contrar riscând penalități de până la 5% din cifra sa de afaceri totală la nivel mondial.

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