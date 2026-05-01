Donald Trump amenință că va retrage o parte din trupele americane din Germania

Cancelarul Germaniei Friedrich Merz a încercat să îndulcească din criticile pe care le-a adus SUA pentru declanșarea războiului din Golful Persic, afirmând că SUA sunt „umilite” de liderii de la Teheran. De asemenea, el a mai pus: „Dacă aș fi știut că va continua așa timp de cinci sau șase săptămâni și se va înrăutăți progresiv, i-aș fi spus și mai categoric”.

Ulterior, Merz a încercat să atenueze disputa, după ce Trump i-a răspuns dur pe Truth Social: „Din perspectiva mea, relația mea personală cu președintele SUA rămâne bună”, a declarat cancelarul reporterilor. „Pur și simplu am avut îndoieli de la început cu privire la cum decurge cu războiul din Iran. De aceea am spus clar acest lucru”.

Dar aceste explicații nu l-au liniștit pe Trump, care a replicat din nou într-o nouă postare de joi pe Truth Social, subliniind că cancelarul german ar trebui să se concentreze mai mult pe probleme precum războiul Rusia-Ucraina, unde „a fost total ineficient” – a spus Trump.

Președintele SUA a reiterat încă o dată că Germania este „distrusă” – și că acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește imigrația ilegală și politicile „verzi”. De asemenea, și-a expus din nou ideea că Operațiunea sa Specială din Iran face „lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur!”.

Însă președintele american a mers și mai departe. Donald Trump a lansat o nouă amenințare importantă, pe care a prezentat-o ca o posibilitate reală pentru viitorul apropiat:

„Statele Unite studiază și revizuiesc posibila reducere a trupelor din Germania, o decizie care va fi luată în următoarea perioadă scurtă de timp”, a scris Trump pe Truth Social.

Indiferent de situație, noua critică a unui important șef de stat al UE va pune cu siguranță paie pe focul retoricii anti-UE și anti-NATO a lui Trump, având în vedere decizia lor de a nu ajuta SUA să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și revenirea la funcționarea normală a tranzitului energetic global.

