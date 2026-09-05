Donald Trump amenință că va înceta comerțul cu țările cu care SUA au un deficit comercial mare dacă Fed nu reduce ratele dobânzii

Președintele Domald Trump amenință cu embargouri comerciale asupra țărilor cu care SUA au deficite comerciale mari, în urma unei creșteri spectaculoase a deficitului la 88,6 miliarde de dolari în iulie.

Președintele Trump a spus referindu-se la cifra comunicată vineri privind locurile de muncă că, în urma unei noi creșteri a deficitului comercial al SUA, ar putea impune embargouri asupra țărilor cu care se înregistrează mari deficite comerciale.

Trump a postat pe Truth Social, ceea ce păre a fi o directivă către Rezerva Federală, să „SCĂDEȚI RATA DOBÂNZII SAU VOI ÎNCETA COMERȚUL CU ȚĂRILE CU CARE AVEM DEFICIT”.

Trump, care s-a declarat în nenumărate rânduri un adept al dobânzilor mici, a afirmat că un embargou ar putea fi „MAI BUN DECÂT TARIFELE” și a scris pe rețeaua de socializare: „Consiliul de administrație al Fed, cu noul său lider minunat, trebuie să fie inteligent”.

Presiunea asupra băncii centrale a SUA din partea președintelui nu este nouă, dar până acum nu a amenințat cu impunerea de embargouri comerciale. Embargourile ar reprezenta un nou nivel de perturbare pentru economia globală, iar președintele are autoritatea legală de a le pune în aplicare.

Tot în cursul de vineri, vorbind cu reporterii din Biroul Oval, Trump și-a reiterat dorința de introduce anumite embargouri, spunând că nu are „nicio obligație” să permită comerțul și a lansat în repetate rânduri ideea de a interzice tot comerțul cu Canada.

De asemenea, a criticat deficitul comercial al SUA cu Mexicul și Uniunea Europeană, susținând că întreruperea schimburilor comerciale ar ajuta economia SUA și că ar putea implementa un embargou „cu o singură semnătură”.

După cum a menționat Trump, Legea Internațională privind Puterile Economice de Urgență din 1977 îi conferă președintelui puterea de a impune un embargou în ceea ce este considerat o urgență economică. Dar, așa cum a decis Curtea Supremă în februarie, aceasta nu îi conferă președintelui puterea de a impune tarife vamale.

Cele mai recente date comerciale au pictat o imagine nedorită pentru președinte, care a făcut de mult timp din reducerea la zero a deficitelor comerciale o promisiune electorală.

Deficitul comercial al SUA pentru bunuri și servicii a crescut vertiginos în iulie, ajungând la un nou deficit de 88,6 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din martie 2025. Aceasta a reprezentat o creștere de 24,4% față de 71,2 miliarde de dolari în iunie.

Datele au inclus, de asemenea, o defalcare pe țări și au arătat continuarea deficitelor comerciale ale SUA cu mulți parteneri comerciali majori, inclusiv Mexic (un deficit de 27,5 miliarde de dolari în iulie), Vietnam (23,3 miliarde de dolari), China (15,2 miliarde de dolari), Uniunea Europeană (8,9 miliarde de dolari) și mulți alții.

Deficitul comercial în creștere a fost cel puțin parțial alimentat de cheltuielile imense pentru dezvoltarea centrelor de date bazate pe inteligență artificială, lucru pe care președintele l-a lăudat adesea.

Vineri după-amiază, el a declarat că, dacă ar fi guvernatorul unui stat, „aș dori să am cât mai multe centre de date posibil”.

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