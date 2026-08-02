Donald Trump: Aliații din Orientul Mijlociu au convenit asupra parametrilor unui acord pentru încheierea războiului cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu au convenit asupra parametrilor unui acord pentru încheierea războiului cu Iranul și că Washingtonul nu va ordona, deocamdată, noi atacuri, potrivit NBC.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a afirmat că acordul aflat în negociere „ar include deschiderea imediată, completă și totală a Strâmtorii Ormuz și eliminarea amenințării nucleare reprezentate de Iran”.

„Pe baza acestei solicitări, am fost de acord, pentru binele viitor al lumii și, totodată, pentru supraviețuirea unui Iran de succes și prosper, să anulez atacul, cu condiția să putem ajunge rapid la un acord”, a scris președintele american.

Trump a declarat că Israelul s-a alăturat angajamentului Statelor Unite de a încerca finalizarea unui acord cu Iranul care să pună capăt conflictului.

Autoritățile iraniene nu au avut o reacție publică imediată la declarațiile liderului de la Casa Albă.

Anunțul a fost făcut la o zi după ce Trump declara că ia în calcul reluarea atacurilor militare asupra Iranului pentru a determina Teheranul să revină la negocieri.

Conflictul a început la 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. Administrația americană a afirmat că obiectivele operațiunii sunt reducerea capacităților de rachete ale Iranului, împiedicarea dezvoltării armelor nucleare și încetarea sprijinului acordat grupărilor armate susținute de Teheran.

Un acord provizoriu încheiat la mijlocul lunii iunie a suspendat temporar ostilitățile, însă acesta a încetat după reluarea atacurilor asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Înaintea anunțului, Trump a discutat telefonic cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Potrivit unor surse, liderul saudit și-a exprimat preocuparea față de o posibilă escaladare a conflictului și a solicitat clarificări privind eventualele noi măsuri pe care Washingtonul le ia în calcul împotriva Iranului.

La începutul săptămânii, Arabia Saudită a participat alături de Statele Unite la atacuri asupra unor obiective logistice și depozite de armament utilizate de miliții susținute de Iran în Irak, însă continuă să susțină reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran.

Ministrul saudit al Apărării, Khalid bin Salman, s-a deplasat miercuri la Washington pentru întrevederi cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance privind conflictul cu Iranul.

Marți, Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Vineri, președintele american declara că Statele Unite vor continua presiunea militară asupra Iranului.

„Noi vrem doar să câștigăm”, le-a spus Trump jurnaliștilor, adăugând că Statele Unite vor lovi Iranul „foarte dur” până când acesta „nu va mai putea suporta”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Iranul a încălcat memorandumul privind armistițiul convenit anterior cu Statele Unite.

„L-a încălcat, a tras asupra navelor comerciale și a ucis soldați americani”, a afirmat Leavitt.

Înaintea declarației lui Trump, Departamentul de Stat al SUA a emis avertizări de securitate pentru cetățenii americani aflați în Bahrain, Israel, Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, recomandând prudență sporită din cauza tensiunilor din regiune și pregătirea pentru posibile perturbări ale transportului aerian.

***