Donald Trump afirmă că SUA observă o „înclinație puternică” atât a Rusiei cât și a Ucrainei pentru încheierea războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că la Washington se constată o „înclinație foarte puternică” în favoarea încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina și că ambele părți sunt „obosite de lupte”, potrivit Reuters.

„Avem o discuție foarte bună pe această temă la Abu Dhabi”, le-a spus Trump reporterilor la Casa Albă, în ajunul negocierilor trilaterale, conduse de SUA, programate să aibă loc în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Trump promisese că va pune capăt conflictului atunci când a preluat mandatul, în ianuarie 2025, însă obiectivul de a încheia războiul, început odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022, s-a dovedit până acum greu de atins.

„Vedem, de asemenea, o înclinație foarte puternică spre încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Suntem implicați în acest proces”, le-a declarat Trump reporterilor.

Atât Rusia, cât și Ucraina dau dovadă, în discuțiile private, de o anumită flexibilitate în ceea ce privește un posibil schimb de teritorii, înaintea negocierilor care vor avea loc în această săptămână la Abu Dhabi, a declarat luni un oficial american.

Oficialul, care a făcut declarații presei înaintea negocierilor ce încep marți, a precizat că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor reprezenta un subiect major al discuțiilor, inclusiv posibilitatea acordării Kievului a unei protecții similare celei prevăzute de Articolul 5 al NATO.

Atât Ucraina, cât și Rusia și-au menținut până acum pozițiile ferme în privința teritoriilor. Ucraina dorește ca Rusia să se retragă până la granița inițială dintre cele două state, în timp ce președintele rus Vladimir Putin urmărește să obțină controlul asupra întregii regiuni Donbas.

Oficialul american a afirmat însă că ambele părți manifestă, în discuțiile private, o anumită disponibilitate pentru un compromis. Un eventual acord teritorial ar urma, cel mai probabil, să fie încheiat în etapa finală a negocierilor, după ce vor fi convenite celelalte aspecte, inclusiv arhitectura de securitate postbelică, a precizat acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că succesele armatei ucrainene pe câmpul de luptă și pierderile tot mai mari suferite de Rusia consolidează poziția Kievului în negocieri.

Discuțiile vor fi primele din luna februarie încoace care au ca obiectiv apropierea unui acord pentru încheierea războiului, conflict care durează deja de peste patru ani și jumătate.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să conducă eforturile de mediere ale SUA în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi, programate să dureze două zile. Oficialul american a declarat că este posibil ca cei doi emisari să se deplaseze în Rusia, la un moment dat după încheierea discuțiilor, pentru a se întâlni cu Putin.

Deși a subliniat că negocierile vor necesita timp, oficialul a declarat că partea americană manifestă un optimism prudent în privința posibilității înregistrării unor progrese.

Zelenski a intrat în conflict cu Trump în ultimele săptămâni, pe fondul deciziilor președintelui american de a cumpăra motorină din Rusia, de a suspenda unele sancțiuni și de a cere Kievului să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești. Trump a cerut, de asemenea, înlocuirea lui Zelenski.

Linia frontului, care se întinde pe o lungime de 1.200 de kilometri, a rămas relativ neschimbată în ultimele luni, forțele ruse controlând aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei.

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