Donald Trump acuză UE că nu respectă acordul comercial și amenință cu tarife de 25% pe importurile de automobile

Președintele Donald Trump a amenințat vineri că va crește tarifele percepute pentru mașinile și camioanele importate din Uniunea Europeană la 25%, o decizie ce ar putea afecta și mai mult economia mondială într-un moment deosebit de delicat, relatează AP.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Trump a scris că UE „nu respectă Acordul Comercial pe care l-am convenit pe deplin”, fără a detalia însă obiecțiile în postare.

Întrebat vineri de ziariști despre creșterea tarifelor de import, în timp ce părăsea Casa Albă în drum spre Florida, Trump a spus că UE nu respectă „ca de obicei” cadrul comercial convenit anul trecut, fără a detalia sursa tensiunii. El a adăugat că, în opinia sa, trecerea la tarife mai mari „îi obligă să-și mute producția mult mai rapid” în SUA.

Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra acordului comercial în iulie anul trecut. Acesta a stabilit un plafon tarifar de 15% pentru majoritatea bunurilor importate, deși Curtea Supremă a SUA a decis anul acesta împotriva autorității legale pe care Trump a folosit-o pentru a percepe această taxă.

Tarifele ar putea afecta o economie globală deja afectată de războiul din Iran

Tarifele au lovit într-un moment în care războiul din Iran a zguduit economia mondială, cu așteptări de creștere economică mai lentă și inflație mai mare, deoarece prețurile petrolului și gazelor naturale au crescut din cauza închiderii efective a Strâmtorii Hormuz, după ce SUA și Israelului au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie.

În același timp, Trump se confruntă cu presiuni politice în SUA înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, din cauza creșterii inflației. Donald Trump, s-a întors la Casa Albă anul trecut cu promisiunea explicită că ar putea controla rapid prețurile care au crescut în urma răspunsului guvernului la pandemia de coronavirus, dar costurile mai mari ale energiei au împins inflația în martie la 3,3%, ceea ce este mai mult decât ceea ce moștenise.

Doar 30% dintre adulții americani au aprobat modul în care Trump a gestionat economia, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Parlamentul European a avansat lent în finalizarea acordului comercial de anul trecut, dar se așteaptă ca lucrările pentru aprobare să fie finalizate luna viitoare. UE a declarat într-un comunicat că își pune în aplicare „angajamentele în conformitate cu practica legislativă standard” și, în cazul în care SUA „ia măsuri incompatibile” cu acordul respectiv, „vom păstra opțiunile deschise pentru a proteja interesele UE”.

Oficialii administrației Trump nu au răspuns la întrebările despre creșterea tarifelor și de ce Trump a spus că acordul a fost încălcat. Însă Trump a avut o relație tensionată cu UE, amenințând la începutul acestui an că va prelua controlul asupra Groenlandei și criticând ulterior aliații NATO pentru că nu oferă mai mult sprijin SUA în războiul din Iran.

Bernd Lange, președintele comisiei pentru comerț a Parlamentului European, a postat pe rețelele de socializare că majorarea tarifelor vamale ale lui Donald Trump pentru automobile este „inacceptabilă” și că administrația Trump „continuă să își încalce angajamentele”, inclusiv privind taxele de import pentru produsele din oțel și aluminiu.

Atât SUA, cât și UE își confirmaseră anterior angajamentul de a păstra cadrul comercial, cunoscut sub numele de Acordul Turnberry, denumit după terenul de golf al lui Trump din Scoția.

UE a declarat că se așteaptă ca acordul bilateral să economisească producătorilor auto europeni între 500 și 600 de milioane de euro pe lună.

Valoarea comerțului cu bunuri și servicii dintre UE și SUA s-a ridicat la 1,7 trilioane de euro (2 trilioane de dolari) în 2024, sau o medie de 4,6 miliarde de euro pe zi, potrivit agenției de statistică a UE, Eurostat.

