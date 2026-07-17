Donald Trump acuză China de ingerință în alegerile din SUA și anunță o investigație

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a acuzat joi China de ingerință în alegerile americane, susținând că Beijingul ar fi obținut acces la datele a aproximativ 220 de milioane de alegători înaintea scrutinului prezidențial din 2020. Liderul de la Casa Albă a anunțat deschiderea unei investigații privind presupusa operațiune și a promis declasificarea unor documente ale serviciilor de informații pe care le consideră relevante pentru acest caz, potrivit DW.

Într-un discurs susținut la Casa Albă, Trump a afirmat că presupusa acțiune desfășurată de China reprezintă „cel mai mare compromis al datelor electorale din istorie” și a susținut că sistemul electoral american este vulnerabil la manipulare și corupție. El nu a prezentat însă dovezi care să demonstreze că accesul la bazele de date ale alegătorilor ar fi influențat rezultatul alegerilor din 2020 sau că ar fi modificat procesul de vot.

Președintele american a declarat că i-a însărcinat pe directorul Comunității Naționale de Informații și pe directorul FBI să stabilească amploarea presupusei breșe de securitate și să investigheze implicarea Chinei. Potrivit lui Trump, autoritățile federale se află deja în procesul de notificare a statelor ale căror date electorale ar fi putut fi compromise.

Concomitent cu discursul, Casa Albă a publicat pe un site dedicat o serie de documente și analize ale serviciilor de informații, precum și corespondență oficială, prezentate drept elemente care justifică deschiderea investigației. Documentele au fost publicate fără explicații detaliate privind contextul în care au fost elaborate.

Printre materialele făcute publice se află și un raport al Agenției Centrale de Informații (CIA) referitor la activitățile Chinei în perioada campaniei electorale din 2020. Raportul arată că Beijingul a încercat să colecteze informații despre campania candidatului democrat Joe Biden, însă precizează, în același timp, că evaluarea serviciilor americane era că autoritățile chineze „nu intenționau la acel moment să intervină în mod clandestin pentru a influența rezultatul alegerilor”, deși exista posibilitatea ca această poziție să se schimbe ulterior.

Afirmațiile lui Trump sunt în contradicție cu concluziile evaluării realizate în 2021 de comunitatea americană de informații, potrivit căreia nu există dovezi că vreun actor străin a încercat sau a reușit să modifice vreun aspect tehnic al alegerilor prezidențiale din 2020, inclusiv înregistrarea alegătorilor, buletinele de vot, centralizarea voturilor sau rezultatele finale ale scrutinului.

China a respins categoric acuzațiile formulate de liderul american. Purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, Liu Chang, a declarat că „China nu a intervenit niciodată și nu va interveni niciodată în alegerile prezidențiale ale Statelor Unite”, calificând acuzațiile drept nefondate.

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