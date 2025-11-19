Donald Trump a desemnat Arabia Saudită drept „aliat major non-membru NATO”

Donald Trump a desemnat, marţi, Arabia Saudită drept „aliat major non-membru al NATO”, în cadrul unui dineu de gală organizat la Casa Albă în onoarea prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, aflat în vizită la Washington.

„În această seară, sunt încântat să anunţ că ducem cooperarea noastră militară la un nivel şi mai înalt, desemnând oficial Arabia Saudită ca aliat major non-membru al NATO, ceea ce este foarte important pentru ei”, a declarat preşedintele american.

În prezent, nouăsprezece ţări beneficiază de acest statut privilegiat, care prevede o cooperare militară şi economică strânsă cu Statele Unite, dar nu implică angajamente în materie de securitate.

SUA şi Arabia Saudită au anunţat mai multe acorduri privind vânzarea de arme, cooperarea nucleară civilă, inteligenţa artificială şi mineralele critice. O fişă informativă a Casei Albe a arătat că cele două părţi au semnat un acord strategic de apărare, care „consolidează descurajarea în Orientul Mijlociu”, facilitează operaţiunile firmelor americane de apărare în ţară şi asigură „noi fonduri de împărţire a sarcinilor cu Arabia Saudită pentru a acoperi costurile SUA”.

Casa Albă a anunţat că Trump a aprobat livrările viitoare de avioane de vânătoare F-35, iar saudiţii vor achiziţiona şi 300 de tancuri americane.

Vânzarea avioanelor de vânătoare stealth către regatul saudit, care a solicitat 48, ar marca o schimbare semnificativă de politică, scrie news.ro. Acordul ar putea modifica echilibrul militar în Orientul Mijlociu şi ar putea pune la încercare conceptul Washingtonului de menţine un „avantaj militar calitativ” al Israelului. Până în prezent, Israelul a fost singura ţară din Orientul Mijlociu care deţinea avioane F-35.

Cele două ţări au semnat, de asemenea, o declaraţie comună privind finalizarea negocierilor pentru cooperarea în domeniul energiei nucleare civile, care, potrivit Casei Albe, ar constitui baza legală pentru un parteneriat pe termen lung în domeniul energiei nucleare.

Prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, liderul de factor al Arabiei Saudite, a căutat un acord care să deblocheze accesul la tehnologia nucleară americană şi să ajute Arabia Saudită să ţină pasul cu Emiratele Arabe Unite şi Iran, adversarul tradiţional din regiune. Însă progresul unui astfel de pact nuclear a fost dificil, deoarece sauditii s-au opus unei condiţii americane care ar exclude îmbogăţirea uraniului sau reprocesarea combustibilului uzat – ambele căi potenţiale către fabricarea unei bombe.

Mohammed bin Salman a promis să crească investiţiile ţării sale în SUA la 1 trilion de dolari, de la 600 de miliarde de dolari, cât promisese când Trump a vizitat Arabia Saudită în mai. Însă nu a oferit detalii sau un calendar.

Cele două părţi au semnat, de asemenea, un memorandum de înţelegere privind inteligenţa artificială şi un cadru de colaborare în domeniul mineralelor critice, a declarat Casa Albă.

