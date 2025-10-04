Donald Trump a cerut Israelului să înceteze imediat bombardamentele din Gaza deoarece e convins că Hamas este pregătită pentru pace

Președintele Donald Trump a cerut vineri Israelului să înceteze imediat bombardarea Gazei, după ce Hamas a fost de acord să elibereze ostaticii și să accepte alte condiții într-un plan american de a pune capăt războiului, dar problemele dificile, precum dezarmarea, par nerezolvate, relatează Reuters.

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israel se pregătește pentru o „implementare imediată” a primei etape a planului lui Trump pentru Gaza, privind eliberarea ostaticilor israelieni, în urma răspunsului Hamas.

La scurt timp după aceea, presa israeliană a relatat că eșalonul politic al țării a instruit armata să reducă activitatea ofensivă în Gaza.

Israel a continuat bombardamentele în Gaza

Șeful statului major israelian a instruit forțele armate într-un comunicat să se pregătească pentru implementarea primei faze a planului lui Trump, fără a menționa dacă va exista o reducere a activității militare în Gaza.

Hamas, gruparea militantă palestiniană care controlează Gaza, a răspuns planului în 20 de puncte al lui Trump după ce președintele american le-a dat termen până duminică pentru a accepta sau se vor confrunta cu consecințe teribile.

Trump, care s-a prezentat ca singura persoană capabilă să realizeze pacea în Gaza, a investit un capital politic semnificativ în eforturile de a pune capăt unui război de doi ani care a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat aliatul său, Israel, din ce în ce mai izolat pe scena internațională.

Trump a spus că el crede că Hamas a demonstrat că este „gata pentru o PACE durabilă” și a transferat responsabilitatea încetării ostilităților pe guvernul lui Netanyahu.

„Israel trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid!” a scris Trump pe platforma sa Truth Social: „Suntem deja în discuții asupra detaliilor care urmează să fie stabilite. Nu este vorba doar despre Gaza, ci despre PACE în Orientul Mijlociu, mult dorită.”

Biroul lui Netanyahu a declarat că Israelul „va continua să lucreze în deplină cooperare cu președintele SUA și echipa sa pentru a pune capăt războiului în conformitate cu principiile stabilite de Israel, care se aliniază cu viziunea președintelui Trump.”

Locuitorii au declarat că tancurile israeliene au bombardat strada Talateeni, o arteră majoră din inima orașului Gaza, după mesajul lui Trump către Israel de a opri bombardamentele.

Martorii oculari au declarat că avioanele militare israeliene au intensificat, de asemenea, bombardamentele în orașul Gaza la o oră după ce Hamas și-a transmis poziție, lovind mai multe case din cartierul Remal.

Au existat atacuri asupra orașului Khan Younis, dar nu s-au raportat victime, au declarat locuitorii.

Răspunsul Hamas

Într-o copie a declaraţiei văzute de Reuters, Hamas a formulat răspunsul său la planul în 20 de puncte al lui Trump, după ce preşedintele SUA a dat grupului militant palestinian termen până duminică seara să accepte sau să respingă propunerea.

Trump nu a spus dacă termenii vor fi supuşi negocierii, aşa cum doreşte Hamas, dar ameninţase grupul palestinian cu „iadul”, dacă nu acceptă planul..

De remarcat este faptul că Hamas nu a precizat dacă va accepta o clauză privind dezarmarea, o cerinţă a Israelului şi a SUA pe care a respins-o anterior, menţionează Reuters.

În declaraţia sa, Hamas afirmă că „apreciază eforturile arabe, islamice şi internaţionale, precum şi eforturile preşedintelui american Donald Trump, care solicită încetarea războiului din Fâşia Gaza, schimbul de prizonieri (şi) intrarea imediată a ajutoarelor”, printre alte condiţii.

Hamas declară că anunţă „aprobarea eliberării tuturor prizonierilor ocupaţiei – atât cei în viaţă, cât şi rămăşiţele lor – în conformitate cu formula de schimb conţinută în propunerea preşedintelui Trump, cu condiţiile necesare pe teren pentru punerea în aplicare a schimbului”.

Dar adaugă: „În acest context, mişcarea îşi afirmă disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.

Grupul susţine că este gata „să predea administrarea Fâşiei Gaza unui organism palestinian format din independenţi (tehnocraţi), bazat pe consensul naţional palestinian şi susţinut de sprijinul arab şi islamic”.

