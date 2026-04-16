Donald Trump a anunțat un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban

Preşedintele SUA, Donald Trump (foto), a anunţat un armistiţiu de 10 zile între Israel şi Liban, care urma să intre în vigoare joi, la ora 17:00, ora Coastei de Est (miezul nopţii, în România).

„Tocmai am avut discuţii excelente cu foarte respectatul preşedinte libanez Joseph Aoun, al Libanului, şi cu prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu. Aceşti doi lideri au convenit că, pentru a face PACE între ţările lor, vor începe oficial un ARMISTIŢIU de 10 zile la ora 17:00 EST”, a postat Donald Trump, pe Truth Social.

„Marţi, cele două ţări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, D.C., împreună cu merituosul nostru secretar de stat, Marco Rubio. I-am îndrumat pe vicepreşedintele JD Vance şi pe secretarul de stat Rubio, împreună cu preşedintele Comitetului şefilor de stat major, Dan Razin’ Caine, să colaboreze cu Israelul şi Libanul pentru a realiza o PACE durabilă”, precizează Donald Trump, potrivit news.ro, înainte de relua o idee pe care nu o mai menţionase de ceva vreme: „Am avut onoarea de a rezolva 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al 10-lea, aşa că haideţi să-l rezolvăm!”

Într-o postare ulterioară pe Truth Social, Trump a transmis că îi va invita pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi pe preşedintele libanez Joseph Aoun la Casa Albă, pentru ceea ce a descris drept „primele negocieri de pace semnificative” dintre ţările lor din 1983.

Președintele american a afirmat că ambele părţi doresc pacea şi că el crede că acest lucru se va întâmpla în scurt timp.

Cu câteva ore înainte de anunțul lui Donald Trump, Israelul a întreprins două lovituri succesive asupra unui pod strategic din sudul Libanului, distrugându-l, a relatat agenția oficială de presă libaneză ANI. Prin aceste bombardamente, forțele israeliene încearcă să împiedice folosirea infrastructurii țării de către gruparea Hezbollah pentru atacuri teroriste.

***