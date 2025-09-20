Donald Trump a anunțat o vizită în China în 2026 după convorbirea cu Xi Jinping pentru încheierea acordului TikTok în SUA

Donald Trump și Xi Jinping au avut o convorbire telefonică vineri, confirmată de mass-media chineză și ulterior de Trump. Discuția a confirmat un „acord” care permite aplicației TikTok să continue să funcționeze în SUA și a stabilit un calendar pentru întâlniri: octombrie în Coreea de Sud, Trump în China la începutul anului viitor și Xi în SUA la momentul potrivit, potrivit El Pais.

Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth că au făcut progrese în probleme precum comerț, fentanil, conflictul Rusia-Ucraina și aprobarea acordului TikTok. A menționat și întâlnirea la Summitul APEC, vizita sa în China și vizita lui Xi în SUA, apreciind aprobarea TikTok.

Beijingul a declarat că discuția a fost „francă”, Xi subliniind rolul celor două țări ca aliați în al Doilea Război Mondial și importanța păcii, respectului reciproc și cooperării câștig-câștig. Xi a confirmat aprobarea Beijingului pentru TikTok și a insistat că SUA trebuie să ofere un mediu de afaceri deschis și echitabil pentru companiile chineze.

Trump a lăudat parada militară chineză și cooperarea dintre cele două țări pentru pace și stabilitate mondială. TikTok, cu 170 de milioane de utilizatori în SUA, a devenit un punct de referință în relațiile bilaterale. Convorbirea a fost prima între lideri din iunie și a treia din acest an.

Întâlnirea din Coreea de Sud va avea loc înainte de sfârșitul armistițiului tarifar decretat de Trump.

În Madrid, delegațiile comerciale au convenit o soluție preliminară pentru separarea proprietății TikTok de ByteDance. Acordul în principiu implică delegarea operațiunilor datelor utilizatorilor americani și securitatea conținutului, precum și autorizarea algoritmilor și a altor drepturi de proprietate intelectuală.

Trump a spus că TikTok l-a ajutat să fie ales și că SUA dețin controlul asupra aprobării aplicației. Achiziția TikTok de către un consorțiu format din Oracle, Silver Lake și Andreessen Horowitz este considerată aproape finalizată.

Relațiile economice dintre SUA și China au fost tensionate, incluzând impunerea de tarife și restricții comerciale. Negocierile au dus la reducerea tarifelor și la prelungirea armistițiului până în noiembrie. Bătăliile dintre cele două țări includ probleme comerciale și tehnologice, cu tensiuni recente legate de sancțiuni și accesul Chinei la semiconductoarele americane avansate.

