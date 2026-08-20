cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

20 august, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Dominic Fritz, reconfirmat în funcţia de preşedinte al USR – vot unanim în Comitetul Politic. Protest față de decizia CCR, la Timișoara

Rss
De Vladimir Ionescu

20 august, 2026

Comitetul Politic al USR a reconfirmat, miercuri, sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al USR, cu unanimitate – 151 de voturi ”pentru” din tot atâţia prezenţi.

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca preşedinte al partidului. USR a fost şi va rămâne în opoziţie totală faţă de orice încercare de capturare a instituţiilor democratice ale statului român şi faţă de orice folosire a acestora în interes politic”, a transmis, miercuri seară, USR, într-un comunicat de presă.

Această reconfirmare vine după ce judecătorii CCR au declarat amendamentul PSD la Legea integrității care îl viza special pe primarul Timișoarei.

Dominic Fritzva rămâne fără mandatul de primar, dacă legea, jalon PNRR, va fi promulgată cu acest amendament. Prevederea stabilește că demnitarii declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în cel mult 30 de zile.

În cazul primarului Timișoarei este vorba de fapte ce nici numai sunt sancționate în ultima variantă a legii.

„Mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz/ anti-Timişoara ne va dezbina. S-au înşelat. Mulţumesc celor peste 150 colegi care în Comitetul Politic al USR de azi mi-au dat un vot unanim de încredere. Mulţumesc şi tuturor celor care se mobilizează zilele acestea pentru statul de drept în România, dincolo de apartenenţe politice. Rămâne cum am stabilit: nu mor caii cum vor câinii”, a scris Fritz pe Facebook, după votul conducerii partidului.

Protest în centrul Timișoarei, împotriva deciziei de constituționalitate dată de CCR pe amendamentul Fritz

Câteva sute de oameni s-au adunat, miercuri seară, în Piaţa Victoriei din Timişoara, în faţa Operei Române, pentru a-şi arăta susţinerea faţă de primarul Dominic Fritz și nemulțumirea față de decizia CCR privind constituţionalitatea parțială a noii legi ANI.

Au participat în primul rând membri şi simpatizanţi ai USR, susţinători ai primarului Dominic Fritz, dar şi simpli timişoreni au răspuns chemării edilului, făcută pe Facebook, şi s-au adunat în Piaţa Victoriei, într-un gest de susţinere.

„PeSeDe, o mizerie!”, „Jos comunismul!”, „Unitate!”, „Nicuşor, trădător”, au strigat cei prezenţi în centrul Timişoarei, a relatat News.ro.

„Aţi demis un primar cu 5 judecători pentru că n-aţi putut cu urna”, „Slugărnicia îngroapă România”, „PSD nu uita, Timişoara nu-i a ta”, scrie pe pancartele pe care oamenii le poartă în mâini.

CCR a decis, luni, că amendamentul care priveşte încetarea funcţiei publice în cazul conflictului de interese ori a incompatibilităţii, constatate definitiv, este constituţional.

(Citește și: Premierul Bolojan, despre decizia CCR pe amendamentul Fritz: „E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO”)

****



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți