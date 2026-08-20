Dominic Fritz, reconfirmat în funcţia de preşedinte al USR – vot unanim în Comitetul Politic. Protest față de decizia CCR, la Timișoara

Comitetul Politic al USR a reconfirmat, miercuri, sprijinul politic pentru Dominic Fritz în funcţia de preşedinte al USR, cu unanimitate – 151 de voturi ”pentru” din tot atâţia prezenţi.

„USR reafirmă fără echivoc sprijinul politic pentru Dominic Fritz ca preşedinte al partidului. USR a fost şi va rămâne în opoziţie totală faţă de orice încercare de capturare a instituţiilor democratice ale statului român şi faţă de orice folosire a acestora în interes politic”, a transmis, miercuri seară, USR, într-un comunicat de presă.

Această reconfirmare vine după ce judecătorii CCR au declarat amendamentul PSD la Legea integrității care îl viza special pe primarul Timișoarei.

Dominic Fritzva rămâne fără mandatul de primar, dacă legea, jalon PNRR, va fi promulgată cu acest amendament. Prevederea stabilește că demnitarii declarați definitiv în stare de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat mandatul în cel mult 30 de zile.

În cazul primarului Timișoarei este vorba de fapte ce nici numai sunt sancționate în ultima variantă a legii.

„Mafia sistemului a crezut că legea anti-Fritz/ anti-Timişoara ne va dezbina. S-au înşelat. Mulţumesc celor peste 150 colegi care în Comitetul Politic al USR de azi mi-au dat un vot unanim de încredere. Mulţumesc şi tuturor celor care se mobilizează zilele acestea pentru statul de drept în România, dincolo de apartenenţe politice. Rămâne cum am stabilit: nu mor caii cum vor câinii”, a scris Fritz pe Facebook, după votul conducerii partidului.

Protest în centrul Timișoarei, împotriva deciziei de constituționalitate dată de CCR pe amendamentul Fritz

Câteva sute de oameni s-au adunat, miercuri seară, în Piaţa Victoriei din Timişoara, în faţa Operei Române, pentru a-şi arăta susţinerea faţă de primarul Dominic Fritz și nemulțumirea față de decizia CCR privind constituţionalitatea parțială a noii legi ANI.

Au participat în primul rând membri şi simpatizanţi ai USR, susţinători ai primarului Dominic Fritz, dar şi simpli timişoreni au răspuns chemării edilului, făcută pe Facebook, şi s-au adunat în Piaţa Victoriei, într-un gest de susţinere.

„PeSeDe, o mizerie!”, „Jos comunismul!”, „Unitate!”, „Nicuşor, trădător”, au strigat cei prezenţi în centrul Timişoarei, a relatat News.ro.

„Aţi demis un primar cu 5 judecători pentru că n-aţi putut cu urna”, „Slugărnicia îngroapă România”, „PSD nu uita, Timişoara nu-i a ta”, scrie pe pancartele pe care oamenii le poartă în mâini.

CCR a decis, luni, că amendamentul care priveşte încetarea funcţiei publice în cazul conflictului de interese ori a incompatibilităţii, constatate definitiv, este constituţional.

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