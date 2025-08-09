Dominic Fritz, mesaj pentru liderii PSD: „Am încredere că vor lua decizia corectă şi vor lucra ca şi până acum în această coaliţie”

Preşedintele USR, Dominic Fritz (foto), a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare.

„Noi considerăm că ţara aşteaptă reforme, aşteapta acest pachet 2 care va tăia din privilegii, care va reforma pensii speciale, care va eficientiza administraţia publică locală şi centrală şi suntem gata să batem în cuie fix acele reforme. Eu cred că este de regretat faptul că acum suntem în acest suspans, pentru că, până la urmă, cetăţenii se aşteaptă de la noi nu să activăm în tot felul de certuri pe Facebook şi la televiziuni, ci se aşteptă să ne facem treabă chiar dacă e august”, a declarat, la Digi 24, Dominic Fritz, potrivit news.ro.

„Trebuie să întrebaţi colegii de la PSD de ce nu au vrut miercuri să participe la şedinţa de coaliţie care era programată. Înţeleg că nici luni nu vor să participe. Este un proces de clarificare pe care trebuie să-l facă PSD-ul. Noi din USR suntem responsabili şi gata să schimbăm România în bine”, a adăugat liderul USR.

Întrebat dacă motivul invocat de PSD pentru neparticiparea la şedinţe, respectiv atitudinea USR faţă de funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu, este doar o perdea de fum, Fritz a afirmat: „Nu mi este clar care este motivul, nu am niciun dubiu să pun la îndoială sinceritatea colegilor. Eu doar spun care este efectul şi efectul într-adevăr este că deocamdată nu putem să agreem toate aceste reforme care sunt urgente, care au fost inclusiv promise şi agenţilor de rating, Comisiei Europene, dar, mai ales, reformele la care se aşteaptă cetăţenii României”.

De asemenea, întrebat dacă ia în calcul retragerea PSD de la guvernare, liderul USR a transmis: „PSD tocmai a semnat un acord de coaliţie foarte clar. Nu s-a întâmplat nimic ce ar contraveni acestui acord. Este un partid responsabil, un partid istoric, un partit care a spus foarte clar după alegerile prezenţiale că vrea să facă parte din soluţie şi nu să fie o parte din problemă şi de aceea eu am încredere că vor lua decizia corectă şi vor lucra ca şi până acum în această coaliţie, care nu este o coaliţie uşoară, pentru că problemele nu sunt simple cu care le confruntăm, dar doar împreună vom putea să scoatem această ţară din criză”.

Şedinţa coaliţiei de miercuri a fost anulată, după ce PSD a anunţat că nu va participa, din cauza atitudinii USR faţă de funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu.

