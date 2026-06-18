Dominic Fritz, în așteptarea verdictului Curții Supreme, care urma să se pronunțe joi în dosarul privind conflictul de interese. Edilul e pe ”lista neagră” a CSM

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urma să se pronunțe definitiv, joi, în procesul în care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președintele USR, a fost acuzat de conflict de interese.

”Ce zi de coincidenţe. (…) Foarte important, indiferent care va fi sentinţa: Raportul ANI NU a constatat o incompatibilitate, ci un conflict de interese. Această distincţie e importantă pentru că încetarea mandatului de primar este sancţiunea DOAR în cazuri de incompatibilitate. Dar NU este cazul aici”, precizează o postare pe Facebook.

Dosarul

În iulie 2024, ANI a anunţat că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, întrucât edilul a luat, în noiembrie 2020, o decizie în beneficiul unei persoane care îl împrumutase în campania electorală din acel an cu suma de 25.000 de lei.

Inspectorii de integritate au susținut că, în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timişoarei, Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare.

Documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma unui arhitect care era şi consilier local USR şi care l-a împrumutat anterior pe Dominic Fritz cu 25.000 de lei, în campania electorală.

Dominic Fritz a explicat că, imediat după ce şi-a început primul mandat de primar, a preluat din mers şi procedurile administrative demarate de predecesorul său, Nicolae Robu, în vederea emiterii/adoptării anumitor acte administrative considerate oportune pentru comunitatea locală, între care se regăsea şi un proiect de PUZ – Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/21.11.2017” – iniţiat de o firmă.

Fostul primar, spune președintele USR, aprobase deja proiectul în cauză şi lui i s-a recomandat de către funcţionarii publici cu competenţe în materie să confirme (re-semneze) aprobarea dată de fostul primar (în fapt, o aprobare identică).

După ce ANI l-a declarat în conflict de interese, Dominic Fritz a contestat în instanţă raportul inspectorilor de integritate, invocând, în principal, prescripţia răspunderii juridice (administrativă, disciplinară, materială ori de altă natură) care, în mod ipotetic, putea urma unei sentințe definitive în care ar fi fost găsit vinovat de conflict de interese, iar în subsidiar a solicitat anularea raportului ANI, ca nelegal.

Dominic Fritz, pe „lista neagră” a CSM

Secția pentru Judecători a CSM a publicat luna aceasta un raport de 76 de pagini în care critică măsurile Guvernului privind reducerea veniturilor magistraților și identifică o serie de responsabili din zona politică și a societății civile pentru ceea ce numește „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.

Documentul a stârnit reacții puternice, inclusiv din interiorul sistemului judiciar. Astfel, Forumul Judecătorilor a susținut că raportul compromite definitiv dialogul dintre magistratură, societatea civilă și celelalte puteri ale statului.

Potrivit CSM, documentul a fost susținut de 3.580 de judecători, reprezentând 98% dintre magistrații prezenți la adunările generale organizate în 239 de instanțe, unde raportul a fost supus la vot.

Așa-numita listă neagră conține nume de politicieni, ONG-uri și organizații media, printre care:

Dominic Fritz (președinte USR), Ana Birchall (fost ministru Justiție), Cristian Ghinea (USR), Laurențiu Ștefănescu (USR), Cătălin Teniță (USR), Ilie Bolojan (premier demis PNL), Oana Gheorghiu (vicepremier demis), Ruben Latcău (viceprimar USR Timișoara), Diana Mardarovici (consilieră PNL)

ONG-urile Funky Citizens, ExpertForum, Declic, Corupția Ucide

Recorder, G4Media și PressHub

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