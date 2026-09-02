Doi suspecți identificați în Germania în cazul tentativei de atac cu drone la aeroportul din Leipzig

Anchetatorii germani susțin că au identificat doi suspecți în legătură cu tentativa de atac cu drone asupra unei aeronave de transport ucrainene pe aeroportul Leipzig/Halle, la începutul lunii august, potrivit informațiilor publicate de Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR.

Este vorba despre un cetățean rus, originar din Rusia, care deține un pașaport leton, și despre un cetățean belarus cu antecedente penale, care are și un pașaport rusesc. Anchetatorii consideră că primul suspect ar fi avut rolul de logistician și instructor în pregătirea atacului.

Potrivit informațiilor obținute de cele trei publicații, cetățeanul rus ar avea legături cu serviciile de informații ruse. El ar fi intrat în Germania la sfârșitul lunii iulie, prin aeroportul Berlin Brandenburg (BER), după care s-ar fi deplasat spre Leipzig cu o mașină închiriată. Suspectul ar fi părăsit Germania cu avionul, tot de pe aeroportul BER, cu două zile înainte de tentativa de atac.

Anchetatorii au identificat cel de-al doilea suspect în urma unor probe ADN

Anchetatorii au identificat cel de-al doilea suspect în urma unor probe ADN găsite la locul incidentului. Material genetic a fost descoperit pe una dintre drone, pe interiorul unei conserve umplute cu explozibil și pe o antenă instalată într-un copac în apropierea aeroportului.

Potrivit anchetatorilor, antena ar fi fost utilizată pentru amplificarea semnalului de telefonie mobilă necesar controlării de la distanță a dronelor. Compararea probelor ADN cu bazele de date europene a dus la identificarea unor potriviri în Lituania și Finlanda.

Cel de-al doilea suspect este un cetățean belarus care ar fi intrat deja în atenția autorităților din mai multe țări pentru alte infracțiuni. Potrivit SZ, NDR și WDR, acesta ar fi intrat în Germania cu o viză turistică italiană, emisă la sfârșitul lunii aprilie de o reprezentanță diplomatică italiană din Minsk.

Incidentul prezintă „tiparul cunoscut al operațiunilor hibride rusești în Europa”

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat marți că tentativa de atac a fost planificată și executată cu un nivel ridicat de expertiză tehnică și cu un efort organizatoric considerabil. El a afirmat că incidentul prezintă „tiparul cunoscut al operațiunilor hibride rusești în Europa”.

Dobrindt a mai spus că informațiile disponibile indică implicarea unor persoane care ar fi acționat la ordinul unor structuri de stat ruse și a calificat aceste persoane drept „agenți de nivel inferior”. Guvernul german consideră că Rusia „poartă responsabilitatea” pentru atacul din 4 august.

Anchetatorii se confruntă însă cu dificultăți în ceea ce privește aducerea suspecților în fața justiției. Potrivit SZ, aceștia ar putea fi în afara Europei, situație similară celei întâlnite în cazul atacului informatic asupra Bundestagului din 2015, când autoritățile germane nu au reușit să-i aresteze pe suspecții identificați.

Între timp, experții Oficiului Federal de Investigații Criminale (BKA) consideră că în tentativa de atac ar fi putut fi utilizate mai multe drone decât se știa inițial. Până în prezent au fost găsite trei aparate, fie întregi, fie în fragmente.

Moscova respinge acuzațiile. Ambasada Rusiei la Berlin a calificat incidentul drept o „provocare încropită în grabă” și a acuzat existența unui nou val de „isterie antirusească” în Germania.

Rusia a negat în mod constant implicarea în atacuri și acte de sabotaj în Europa. Moscova a respins, de asemenea, acuzațiile privind implicarea în asasinarea unui cetățean georgian la Berlin, în 2019. Un cetățean rus condamnat ulterior la închisoare pe viață pentru crimă a fost eliberat în 2024 în cadrul unui schimb de prizonieri și primit la Moscova de președintele Vladimir Putin.

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