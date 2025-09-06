Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din R. Moldova: „Nu putem rămâne indiferenți”

Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, cerându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, unde pe 28 septembrie vor avea loc alegeri parlamentare.

Senatorii americani l-au luat în vizor pe oligarhul fugar Ilan Șor, care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a influența spațiul informațional din Moldova.

„Deși trebuie să fim imparțiali în ceea ce privește rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem rămâne indiferenți față de eforturile puterilor străine de a influența partidele sau candidații”, au scris senatorii în scrisoarea adresată Alphabet. „În cazul în care această interferență încearcă să utilizeze platforme cu sediul în SUA, trebuie să adoptăm o abordare proactivă”, adaugă membrii Congresului american.

„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu poate continua să utilizeze platformele dvs. pentru a răspândi propagandă”, au insistat cei doi senatori, în scrisoarea adresată Meta.

Autoritățile moldovenești au avertizat în repetate rânduri că Federația Rusă desfășoară campanii de dezinformare și manipulare cu scopul de a influența procesele democratice din țară.

Rețeaua Șor a fost devoalată în investigația „Armata digitală a Kremlinului”. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au arătat cum sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.

Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

***