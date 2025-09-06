cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

6 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Europa & Lumea

Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din R. Moldova: „Nu putem rămâne indiferenți”

Rss
De Razvan Diaconu

6 septembrie, 2025

Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, cerându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, unde pe 28 septembrie vor avea loc alegeri parlamentare.

Senatorii americani l-au luat în vizor pe oligarhul fugar Ilan Șor, care ar fi cheltuit deja peste 500.000 de dolari pe reclame Facebook, continuând să utilizeze platformele online pentru a influența spațiul informațional din Moldova.

„Deși trebuie să fim imparțiali în ceea ce privește rezultatele alegerilor din Moldova, nu putem rămâne indiferenți față de eforturile puterilor străine de a influența partidele sau candidații”, au scris senatorii în scrisoarea adresată Alphabet. „În cazul în care această interferență încearcă să utilizeze platforme cu sediul în SUA, trebuie să adoptăm o abordare proactivă”, adaugă membrii Congresului american.


„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putință pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu poate continua să utilizeze platformele dvs. pentru a răspândi propagandă”, au insistat cei doi senatori, în scrisoarea adresată Meta.

Autoritățile moldovenești au avertizat în repetate rânduri că Federația Rusă desfășoară campanii de dezinformare și manipulare cu scopul de a influența procesele democratice din țară.

Rețeaua Șor a fost devoalată în investigația „Armata digitală a Kremlinului”. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă au arătat cum sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.

Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

(Citește și R. Moldova – Ziarul de Gardă: Cum a fost Călin Georgescu promovat de „Armata digitală a Kremlinului)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Comisia Electorală din Rep. Moldova respinge înregistrarea Blocului „Victorie”, finanțat de Rusia, la alegerile din septembrie. Motivația

Volodimir Zelenski: Rusia dorește să cucerească Odesa și apoi să se îndrepte spre Republica Moldova și România

Miliardarul Plahotniuc, zboruri și întâlniri secrete la Moscova cu oficiali de rang înalt ai Kremlinului, înainte de-a fi arestat în Grecia: urmărea revenirea în politica Republicii Moldova

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți