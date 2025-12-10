Justiția revine în atenția societății – Documentarul Recorder ”Justiţie Capturată”, difuzat de TVR – protest în fața sediului CSM – ministrul Justiției, chemat în Parlament

Recorder a realizat, sub titlul ”Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, material ce devoalează mecanismele complicate prin care sistemul judiciar a fost capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni. În

Declarațiile unor whistlebloweri ce apar în documentar sunt ”de o gravitate fără precedent”, spun autorii . Ministrul Justiţiei Radu Marinescu a reacţionat miercuri declarând la Digi 24 că mass-media are libertatea de a expune puncte de vedere, însă luarea de măsuri trebuie făcută instituţional, obiectiv. Ministrul a declarat că nu a reuşit să parcurgă integral materialul difuzat de Recorder.

Şefa ICCJ, Lia Savonea, a acuzat ca, de obicei, campanii premeditate bine puse la punct ce au ca scop destabilizarea justiției: ”Ne aflăm, din păcate, în faţa unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiţiei, construită pe declaraţii anonime şi pe acuzaţii prezentate ca adevăruri, fără a fi susţinute de fapte verificate”, dar că „situaţia sistemului judiciar este serioasă şi nu poate fi ignorată”.

Pagina de Facebook ”Protest pentru o justiţie independentă” a anunțat organizarea unei manifestații de protest în faţa sediului Consiliului Superior al Magistraturii.

Ce spun jurnaliștii Recorder despre documentar:

”Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată aşa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiţie, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistraţi, iar această mână de magistraţi a oferit la schimb o justiţie care nu-i mai deranjează pe cei puternici. Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiţie şi pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent. Ele vorbesc despre dosare de mare corupţie în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaţilor, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreţionară a completurilor de judecată, despre cum magistraţii care nu se supun sunt marginalizaţi, hăituiţi prin anchete ale Inspecţiei Judiciare şi uneori chiar excluşi din magistratură”.

Unii dintre cei intervievaţi vorbesc despre prelungirea cazurilor până la prescrierea faptelor sau despre schimbarea componenţei completelor, uneori chiar înainte de pronunţarea sentinţei.

USR îi cheamă în Parlament pe ministrul Justiției

”O ţară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor persoane cu funcţii înalte în sistemul judiciar care au ales să nu tacă, au ales să facă un pas în faţă şi să vorbească despre justiţia capturată. Sunt lucruri pe care le-am spus şi noi, din anul 2017 încoace. Din păcate, la sfârşitul anului 2025 suntem în această situaţie: o justiţie capturată! Sunt multe chestiuni legate de Justiţie care trebuie discutate în Parlament, fără patos, cu argumente, pentru că lucrurile nu mai pot continua aşa. Îi felicit pe realizatorii reportajului, dar şi pe magistraţii care au acceptat să vorbească”, a declarat Stelian Ion, deputat USR şi fost ministru al Justiţiei.

„Am ajuns astăzi să avem un sistem acaparat de câţiva oameni, care decid tot ce se întâmplă cu Justiţia din România, iar lucrul acesta nu este sănătos pentru societatea românească. Se prăbuşeşte întreg edificiul care constituie, până la urmă, coloana vertebrală a societăţii. Nu putem face paşi înainte, nu putem face reforme dacă totul se prăbuşeşte”, a adăugat Stelian Ion.

USR consideră că ministrul Justiţiei trebuie să dea explicaţii publice pe câteva teme de interes major:

oligarhizarea sistemului judiciar – concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influenţă

reţeaua de influenţă şi de putere care acţionează ilegitim în justiţie

lipsa transparenţei proceselor de numire şi promovare și efectele acestora asupra independenţei reale a magistraţilor

răspunderea magistraţilor – mecanismele actuale, limitele acestora

modul de funcţionare a structurilor speciale de anchetare penală a magistraţilor şi a Inspecţiei Judiciare

impactul legislaţiei în vigoare

propunerile pentru un cadru de răspundere echilibrat, predictibil şi compatibil cu standardele europene

Cristian Ghinea cere demiterea lui Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost promovate actualele legi ale Justiției

Cristian Ghinea (USR) i-a cerut miercuri premierului Ilie Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fostul ministru al Justiției care a promovat modificări la legile justiției, criticate dur inclusiv de judecători din sistem.

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a transmis un apel prin care le cere public guvernanților să modifice rapid legile aprobate în 2022 și să elaboreze „reforme reale” în justiție, pentru a stopa regresul înregistrat după intrarea în vigoare a reglementărilor girate de Cătălin Predoiu.

Magistrații au invocat observațiile OCDE privitoare la lipsa unor consursuri meritocratice în promovarea magistraților, îndeosebi la Înalta Curte de Casație și Justiție, modalitățile de promovare bazate exclusiv pe o evaluare a hotărârilor judecătorești pronunțate de candidați pe parcursul întregii lor activități (însoțite de un interviu în fața Secției pentru judecători a CSM în privința promovării la ÎCCJ) fiind contestate sistematic de o parte serioasă a sistemului judiciar pentru lipsa unui caracter cu adevărat meritocratic.

