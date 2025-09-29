DOCUMENT / Rectificarea bugetară: +3,2 mld. la venituri, +24,6 mld. la cheltuieli. Deficitul urcă la 8,4% din PIB. Situația pe ministere și instituții

Veniturile bugetului general consolidat ar urma să se majoreze, pe sold, cu suma de 3,23 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 27,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o majorare a deficitului bugetar cu 24,58 miliarde de lei, până la 159 miliarde de lei, respectiv 8,4% din PIB, prevede Proiectul de Rectificare Bugetară publicat luni de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Cum stau veniturile față de Bugetul ”din pix” al guvernului Ciolacu II

Categoriile de venituri care ar urma să sufere modificări, față de bugetul aprobat la începutul anului – este vorba despre ce estimează acum Guvernul că se va întâmpla până la sfârșitul anului:

Impozit pe profit: -1.414,6 milioane lei.

Influență dată de evoluția încasărilor comparativ cu programul stabilit, atât la impozitul pe profit de la agenții economici cât și la impozitul pe profit de la băncile comerciale;

Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +1.268,0 milioane lei.

Majorarea se datorează încasărilor situate peste programul stabilit la impozitul pe venitul microîntreprinderilor precum și la impozitul pe dividende de la persoane juridice;

Impozit pe venit și salarii: 1.871,2 milioane lei per sold, din care +1.682,9 milioane lei impozit pe venit și -188,4 milioane lei cote defalcate din impozitul pe venit. Impozitul pe venit de +1.682,9 milioane lei este susținut în principal de sporul încasărilor din impozitul pe veniturile din dividende, urmare a majorării cotei de impozit de la 8% la 10% (art. LXIV din O.U.G 156/2024);

Taxa pe valoarea adăugată: -2.443,9 milioane lei per sold, din care -1.941,9 milioane lei venituri din taxa pe valoare adăugată, iar +502,1 milioane lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

Diminuarea veniturilor din taxa pe valoare adăugată se datorează evoluției înregistrate de încasările din TVA comparativ cu programul stabilit, atenuată parțial de impactul pozitiv de 5.950,3 milioane lei al modificărilor legislative adoptate prin Legea nr. 141/2025;

Accize: +513,6 milioane lei, influență dată de evoluția încasărilor din accize coroborată cu efectul majorării nivelului accizelor la benzină, motorină, alcool și produse din tutun și al instituirii accizelor la vinurile liniștite prin Legea nr. 141/2025;

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -914,6 milioane lei, diminuare datorată măsurii privind restituirea contribuției la Fondul de Tranziției Energetică (O.U.G. nr. 33/2025), atenuată parțial de majorarea veniturilor provenite din impozitul specific pe cifra de afaceri realizată de agenții economici din sectoarele petrol si gaze naturale (O.G. nr. 3/2025) și impozitul pe cifra de afaceri realizată de instituțiile de credit (Legea nr. 141/2025);

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități +500,0 milioane lei, majorare ce reprezintă efectul estimat al taxării jocurilor de noroc (Legea nr. 141/2025);

Impozit pe comerț exterior și tranzacțiile internaționale: +445,4 milioane lei;

Contribuții de asigurări sociale: -776,6 milioane lei, influență dată de evoluția încasărilor comparativ cu programul stabilit;

Venituri nefiscale: -2.240,7 milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează încasărilor situate sub programul stabilit la veniturile din dividende de la societăți și companii naționale și la veniturile din ajutoare de stat recuperate;

Venituri din capital: +265,4 milioane lei;

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări: -802,3 milioane lei;

Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR: +2.196,3 milioane lei.

Cheltuielile: Guvernul alocă suplimentar +27 mld. lei.

Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2025, se majorează, per sold, cu suma de 23,35 miliarde lei. Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

Cheltuielile de personal: +696,3 milioane lei;

+696,3 milioane lei; Cheltuielile cu bunuri și servicii: +321,4 milioane lei;

+321,4 milioane lei; Cheltuielile cu dobânzile: +12.088,2 milioane lei;

+12.088,2 milioane lei; Cheltuielile cu subvențiile: +531,6 milioane lei;

+531,6 milioane lei; Transferurile între unități ale administrației publice: +4.345,1 milioane lei;

+4.345,1 milioane lei; Cheltuielile cu asistența socială: +3.341,4 milioane lei;

+3.341,4 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014 – 2020 și din fondul de modernizare: -150,1 milioane lei;

2014 – 2020 și din fondul de modernizare: -150,1 milioane lei; Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021- 2027: -3.974,7 milioane lei;

2021- 2027: -3.974,7 milioane lei; Alte cheltuieli: -478,4 milioane lei;

-478,4 milioane lei; Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR: +2.774,3 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR : +5.371,9 milioane lei;

: +5.371,9 milioane lei; Fonduri de rezervă: +500,0 milioane lei;

+500,0 milioane lei; Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă: -318,9 milioane lei;

Cheltuielile de capital (investițiile finanțate exclusiv de la bugetul public): -2.069,1 milioane lei.

Situația pe ministere și instituții

Au crescut bugetele pentru:

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +20,07 miliarde lei, din care: 12,09 miliarde lei dobânzi, 500 milioane lei Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 5,96 miliarde lei Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR și 1,04 miliarde lei Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR;

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5,52 miliarde lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume, în principal pentru asigurarea drepturilor de asistență socială cu suma de 2,52miliarde lei credite de angajament și credite bugetare și pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat cu suma de 3,74 miliarde lei credite de angajament și credite bugetare;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2,47 miliarde lei per sold. Se propune alocarea sumei de 2 milioane lei la titlul 20 „Bunuri și servicii”, suma de 1 miliarde de lei pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Anghel Saligny și suma de 1,5 miliarde lei pentru finanțarea proiectelor din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; Au fost înregistrate economii la titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 5 milioane lei și titlul 71 „Active nefinanciare” suma de 24 milioane lei;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: + 1,22 miliarde lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (1,89 miliarde lei) și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 si din fondul de modernizare (200 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-9,98 milioane lei), subvenții (-218 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-312 milioane lei), alte transferuri (-138,7 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-83,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-100,8 milioane lei), active nefinanciare (-10,6 milioane lei), precum și împrumuturi (-1 milioane lei);

Ministerul Energiei: +1,2 miliarde lei per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la subvenții (+1 miliarde lei) pentru plata compensării prețurilor la energia electrică și la energia termică și alte transferuri (+200 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei) precum și la active nefinanciare (- 0,1 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +859,8 milioane lei per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (900 milioane lei) precum și la titlul 20 „Bunuri și servicii” (2,1 milioane lei). Au fost înregistrate economii la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” suma de 7,2 milioane lei, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” suma de 20,4 milioane lei și titlul 71 „Active nefinanciare” suma de 14,7 milioane lei;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: +416,9 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare în principal la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+500 milioane lei), la subvenții (+122,4 milioane lei), la alte transferuri (+50 milioane lei) la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+50 milioane lei) și alte cheltuieli (+0,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-200 milioane lei), active financiare (-100 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-10,5 milioane lei), bunuri și servicii (-4,7 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-0,5 milioane lei);

Autoritatea Electorală Permanentă: +169 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025;

Ministerul Educației și Cercetării: +140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR; s-au suplimentat fondurile pentru proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (953,2 milioane lei) concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la fondurile aferente proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă (-330 milioane lei) și rambursabilă (-30 milioane lei), precum și la „Alte transferuri” (-77,6 milioane lei);

Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+75 milioane lei) și asistență socială (+40 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-6,2 milioane lei) și la active nefinanciare (-16 milioane lei);

Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei per sold. S-au asigurat fondurile necesare plății drepturilor salariale (+12,5 milioane lei), pentru bunuri și servicii (+30 milioane lei) pentru plata onorariilor avocaților, pentru transferuri între unități ale administrației publice (+60 milioane lei) reprezentând finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor. S-au identificat economii la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-1 milion lei), asistență socială (-0,1 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-10 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-5,5 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70 milioane lei pentru titlul 51 „Transferuri între unități ale administrație publice”;

S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menționăm, în principal:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: -3,25 miliarde lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+2,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-2 miliarde lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-608 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 și din fondul de modernizare (-400 milioane lei), la proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-225 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-13,9 milioane lei), alte cheltuieli (-1 milion lei) și bunuri și servicii (-0,8 milioane lei);

Ministerul Sănătății: -2,66 miliarde lei per sold, reprezentând economii identificate, în principal, la cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1 miliarde lei) și PNRR (-1,4 miliarde lei) stabilite în funcție stadiul de implementare a acestora;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -1,85 miliarde lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru cheltuieli de personal (+2,6 milioane lei), asistență socială (+100 milioane lei) și proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+2 miliarde lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-18 milioane lei), dobânzi (-0,8 milioane lei), subvenții (-370 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-300 milioane lei), alte transferuri (-63 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-1,5 miliarde lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-1,5 miliarde lei), precum și la active financiare (-200 milioane lei);

Ministerul Finanțelor: -668,3 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume la titlul bunuri și servicii (+50 milioane lei) pentru plata serviciilor juridice pentru reprezentarea la curțile internaționale de arbitraj. S-au identificat economii la titlurile: cheltuieli de personal (-100 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-0,1 milioane lei), alte cheltuieli (-232 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-295,8 milioane lei), active nefinanciare (-90,4 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Interne: -164,8 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-181,5 milioane lei), la bunuri și servicii (-50 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021-2027 (-300 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-195,8 milioane lei) și s-au asigurat cheltuielile de asistență socială pentru plata drepturilor de pensie (+475 milioane lei), sume la active nefinanciare (+50 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (+31,5 milioane lei) și transferuri între unități ale administrației publice pentru Clubul Dinamo pentru asigurarea condițiilor de pregătire la cele mai bune standarde și pentru asigurarea remunerației sportivului David Popovici și staff-ului tehnic (+6 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului: -146 milioane lei per sold. S-au identificat economii la cheltuieli de personal (-26 milioane lei), la bunuri și servicii (-30 milioane lei), la subvenții (-4,5 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-11,4 milioane lei), alte transferuri (-5,4 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2021-2027 (-1,5 milioane lei), alte cheltuieli (-61 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (-17 milioane lei), active nefinanciare (-6,2 milioane lei) și s-au asigurat sume la titlul proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (+17 milioane lei);

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -127,6 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară la titlul cheltuieli de personal (+5 milioane lei). S-au identificat economii la titlurile bunuri și servicii (-23,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (-16,1 milioane lei), la asistență socială (-0,5 milioane lei), la cheltuieli cu proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR (-85,6 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-6,9 milioane lei).

Administrația locală:

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează per sold cu suma de 502,1 milioane lei.

Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București cu suma de 209,0 milioane lei.

Suplimentare și la Sănătate, pentru CNAS

Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului preuniversitar particular și confesional, acreditate, cu suma de 13,1 milioane lei.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral şi/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu suma de 178,9 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4,03 miliarde lei și la cheltuieli cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 3,4 miliarde lei, cheltuielile fiind suplimentate pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical, plata drepturilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

