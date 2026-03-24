DOCUMENT/ Proiectul de OUG privind plafonarea adaosului comercial la carburanți

Guvernul ar urma să adopte marţi proiectul de OUG privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei.

Conform proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora se limitează la cel mult 50% din media ultimelor 12 luni calendaristice.

„Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a prevenii creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse”, se arată în nota de fundamentare.

Totodată, exportul produselor petroliere se va putea face doar cu acordul Ministerelor Economiei și Energiei.

„În contextul anunțului Agenției Internaționale pentru Energie privind ”eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale țărilor membre ale organizației, în ideea de a stopa creșterea prețurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu”, coroborat cu dependența de importuria României pentru evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea volumelor necesare de carburanți în vederea protejării interesului public general, prin proiectul de act normativ se instituie obligația de limitare a exporturilor și a livrărilor intracomunitare de carburanți. Pe durata perioadei de criză, exporturile și livrările intracomunitare se pot realiza exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei”, argumentează oficialii.

Nerespectarea acestor reguli ar urma să fie sancționată cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri.

Măsurile de protecţie se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză.

„Creșterea amplă a prețurilor acesteia în perioada recentă pe plan internațional se răsfrânge asupra dinamicii prețurilor de consum, și conduce la majorarea ratei inflației la nivel național. Aceste creșteri ale cotațiilor ţiţeiului și a motorinei pun presiuni majore pe piaţa petrolieră din România, care depinde de importuri de țiței în proporție de cca. 75%”, se arată în nota de fundamentare.

Tot prin OUG:

se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;

se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.

Guvernul a anunţat, luni, că va declara situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere.

Decizia a fost anunţată în urma unei şedinţe convocate de premierul Ilie Bolojan, la care au mai participat vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, precum şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei.

