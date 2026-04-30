DOCUMENT/ Interzicerea cumulului pensie-salariu în sectorul bugetar – proiect de lege aprobat de guvern. Modificări la statulul funcționarului public

Proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public urmează a fost adoptat joi de Guvern, după obținerea avizului Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege prevede că bugetarii cu pensii speciale trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor salariu la stat. Măsura se aplică foștilor militari, polițiști, jandarmi, foști angajați la Parlament sau la Curtea de Conturi.

Documentul stabilește condițiile în care persoanele pensionate pot continua să desfășoare activități remunerate din bani publici. Astfel, proiectul propune diferențierea situațiilor în funcție de trei criterii principale:

-natura pensiei (contributivă sau de serviciu),

-sursa veniturilor salariale (fonduri publice sau sector privat) și

-necesitatea instituțională a menținerii în activitate a persoanei respective.

Potrivit expunerii de motive, se menține posibilitatea ca pensionarii angajați la stat să își continue activitatea până la vârsta de 70 de ani, însă doar cu acordul anual al angajatorului, măsură menită să ofere flexibilitate instituțiilor publice în gestionarea resurselor umane.

În cazul beneficiarilor de pensii de serviciu sau al celor din sistemul pensiilor militare de stat, proiectul introduce o condiție suplimentară: aceștia pot rămâne în activitate doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei pe durata desfășurării activității.

Soluția legislativă „urmărește evitarea situațiilor în care aceeași persoană încasează simultan două venituri integrale din fonduri publice – pensie de serviciu și salariu bugetar.”

Expunerea de motive subliniază că măsura nu afectează pensionarii care lucrează în sectorul privat, întrucât veniturile salariale în aceste cazuri nu sunt suportate din bugetul public.

Proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul la stat include, pe lângă regulile privind cumulul veniturilor, un pachet mai amplu de modificări ale Codului administrativ și măsuri temporare privind gestionarea personalului bugetar, potrivit notei de fundamentare.

Modificări privind statutul funcționarilor publici

Proiectul introduce mai multe ajustări menite să corecteze disfuncționalități din actualul cadru legislativ:

Recunoașterea unor perioade de suspendare ca vechime profesională

Sunt extinse situațiile în care suspendarea raportului de serviciu este considerată vechime în grad profesional. Astfel, nu doar un singur caz, ca în prezent, ci mai multe tipuri de suspendare vor fi luate în calcul, pentru a elimina tratamentele inegale între funcționari aflați în situații comparabile și pentru a asigura coerența evoluției în carieră.

Limită pentru activitatea în organisme internaționale

Se introduce un plafon de maximum 6 ani pentru suspendarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor care lucrează în instituții ale Uniunii Europene sau alte organisme internaționale. Măsura vizează evitarea blocării pe termen lung a unor posturi în administrația publică.

Menținerea în activitate până la 70 de ani

Regimul este corelat cu legislația pensiilor: funcționarii publici pot rămâne în funcție peste vârsta standard de pensionare, cu cerere depusă în avans și aprobarea instituției, cu posibilitatea prelungirii anuale până la 70 de ani. Scopul este valorificarea experienței profesionale și creșterea flexibilității instituțiilor.

Mecanism meritocratic în reorganizări

În cazul restructurărilor, instituțiile sunt obligate să ofere funcționarilor aflați în preaviz posturi vacante compatibile. Dacă există mai mulți candidați pentru același post, se poate organiza examen. De asemenea, perioada de preaviz se suspendă pe durata selecției. Măsura urmărește transparența și tratamentul egal.

Măsuri temporare privind mobilitatea în sectorul public

Proiectul introduce și dispoziții tranzitorii, în contextul constrângerilor bugetare:

Suspendarea temporară a unor forme de mobilitate

Reguli pentru situațiile în curs

Sunt prevăzute mecanisme pentru: încetarea detașărilor existente; ocuparea unor posturi prin transfer în interesul serviciului; finalizarea procedurilor de transfer deja începute.

Inițiatorii arată că aceste măsuri au caracter temporar și sunt justificate de necesitatea unei gestionări riguroase a resurselor umane în sectorul public, în paralel cu obiectivele de disciplină fiscal-bugetară.

