Documentul în 3 puncte privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, atașat Planulului pentru pace trimis de Casa Albă Kievului – sursa Axios

Americanii au trimis un nou document, în trei puncte, în afara Planului în 28 de puncte pentru pace în Ucraina. Noul document se referă la garanţiile de securitate ”calchiate pe principiile Articolului 5 al NATO” şi preia conceptul de ”securitate colectivă”, relatează Axios.

”Un atac armat semnificativ, deliberat şi susţinut al Federaţiei ruse” va fi considerat ”o ameninţare la adresa păcii şi securităţii comunităţii transatlantice”.

În acest caz, preşedintele american ”va stabili măsurile necesare restabilirii securităţii”.

Aceste măsuri sunt variate – ”recurgere la forţa armată”, ”informaţii clasificate”, ”asistenţă logistică”, ”acţiuni economice şi diplomatice”.

Aliaţii Washingtonului ”se angajează să acţioneze împreună cu Statele Unite pentru a răspunde oricărei încălcări calificate”.

Acest acord ”intră în vigoare imediat ce este semnat, rămâne valabil timp de zece ani şi poate fi reînnoit prin acord mutual”.

Planul în 28 de puncte al președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina a fost prezentat la Kiev. Washington și Moscova au colaborat la plan, iar acesta oferă termeni mai favorabili Rusiei, solicitând ca Ucraina să cedeze teritorii, să nu adere la NATO și alte prevederi, scrie Associated Press.

Presa internaţională relatează că Volodimir Zelenski ar trebui să accepte până pe 27 noiembrie. În caz contrar, SUA ameninţă Ucraina că îi va sista ajutorul militar.

Textul noului document

Acest Acord-cadru stabileşte condiţiile unui armistiţiu între Ucraina şi Rusia şi oferă garanţii de securitate calchiate pe principiile Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, adaptat circumstanţelor Războiului din Ucraina şi intereselor Statelor Unite şi partenerilor lor europeni.

1. Statele Unite afrimă că un atac armat semnificativ, deliberat şi susţinut al Federaţiei ruse dicolo de linia armistiţiului, în teritoriul ucrainean, va fi considerat un atac care ameninţă pacea şi securitatea comunităţii transatlantice. Într-un astfel de caz, preşedintele Statelor Unite, exercitându-şi autoritatea constituţională şi după consultări imediate cu Ucraina, NATO şi partenerii europeni, stabileşte măsurile necesare pentru restabilirea securităţii. Aceste măsuri pot include forţa armată, informaţii clasificate, asistenţă logistică, acţiuni economice şi diplomatice şi alte măsuri considerate adecvate. Un mecansim de evaluare comun cu NATO şi Ucraina va evalua orice presupusă încălcare.

2. Statele membre NATO, inclusiv Franţa, Regatul Unit, Germania, Polonia şi Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este parte integrantă a stabilităţii europene şi se angajează să acţioneze împreună cu Statele Unite pentru a răspunde oricărei încălcări calificate, garantând astfel o postură de descurajare unificată şi credibilă.

3. Acest Acord-cadru intră în vigoare la semnare şi rămâne valabil timp de zece ani, putând fi reînnoit prin acord reciproc. O Comisie Comună de Monitorizare condusă de către parteneri europeni cu participarea Statelor Unite va supraveghea respectarea prevederilor.

Planul lui Trump cere concesii dureroase din partea Ucrainei, dar include și o promisiune fără precedent. Obiectivul principal al președintelui Volodymyr Zelensky în negocierile de pace este obținerea unei garanții solide de securitate din partea SUA și a Europei, iar aceasta este prima dată când Trump este dispus să pună una pe masă.

Documentul urmează să fie semnat de SUA, Rusia și Ucraina

Documentul include spații pentru semnăturile Ucrainei, Statelor Unite, UE, NATO și Rusiei. Un înalt oficial al Casei Albe a declarat că Rusia a fost informată cu privire la proiectul de document, dar nu este clar dacă semnătura președintelui Vladimir Putin va fi în cele din urmă necesară.

Garanția de securitate ar fi valabilă inițial pentru o perioadă de 10 ani și ar putea fi reînnoită prin consens reciproc.

Un înalt oficial al Casei Albe și o altă sursă cu cunoștințe directe au confirmat legitimitatea documentului. Înaltul oficial a declarat că propunerea va trebui discutată cu partenerii europeni și că ar putea suferi modificări, relatează Axios.

Oficialul a declarat că administrația Trump consideră garanția de securitate propusă ca o „mare victorie” pentru Zelensky și pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei.

