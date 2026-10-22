DOCUMENT/ Guvernul proiectează un deficit de 5,2% din PIB în 2027 – Principalele direcții de ajustare transmise Comisiei Europene în baza procedurii de deficit excesiv

Deficitul bugetar ar urma să scadă în 2027 de la 6% din PIB în acest an la 5,2% din PIB, principala sursă a acestei ajustări fiind reducerea cheltuielilor de capital, în contextul încheierii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit unui document oficial transmis de Guvern demis Comisiei Europene, în cadrul procedurii de deficit excesiv ce prevede informarea periodică a executivului european cu privire la demersurile de echilibrare a finanțelor publice.

De cealaltă parte, analiștii străini s-au arătat îngrijorați de perspectiva ca PSD să prioritizeze investițiile publice în detrimentul austerității, în proiectul de buget pentru 2027.

Importantă este și poziția PNL, partid care a votat pentru cabinetul Luca Niculescu, Ilie Bolojan semnând un acord de susținere cu noul premier pentru respectarea țintelor de deficit.

„În anul 2027, deficitul bugetar ESA este proiectat să se reducă cu 0,8 puncte procentuale, până la 5,2% din PIB, în principal pe seama diminuării cheltuielilor de capital, în contextul finalizării PNRR”, se arată în raportul privind acțiunile întreprinse și progresele înregistrate în procesul de ajustare a deficitului bugetar.

Procedura de deficit excesiv împotriva României a fost menținută, la sfârșitul anului trecut, în „suspensie”. Comisia Europeană nu a propus, în acel moment, suspendarea fondurilor UE în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică.

În privința cheltuielilor cu salariile bugetarilor și a celor de asistență socială, documentul indică faptul că, după perioada de înghețare din 2025–2026, acestea ar urma să evolueze în concordanță cu creșterea PIB-ului nominal, fără să își majoreze ponderea în economie. Documentul amintește prognoza de creștere a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP) privind evoluția PIB din 2027, aceasta indicând un avans de 2,2%.

„Cheltuielile de personal și asistență socială sunt estimate să evolueze în linie cu PIB nominal după perioada de înghețare din 2025–2026, menținându-și ponderea în PIB și asigurându-se astfel încadrarea acestora în spațiul fiscal disponibil”, se arată în raportul trimis Comisiei Europene.

Documentul nu anunță o nouă înghețare a salariilor și pensiilor în 2027, dar subliniază necesitatea continuării unei politici prudente în privința acestor cheltuieli. În acest sens, raportul menționează că „menținerea unei politici prudente privind cheltuielile de personal și asistența socială după ieșirea din regimul de înghețare” reprezintă una dintre condițiile pentru continuarea ajustării fiscale.

O altă direcție avută în vedere este îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, inclusiv prin digitalizarea administrației fiscale. Potrivit documentului, „continuarea măsurilor de îmbunătățire a colectării veniturilor, inclusiv prin digitalizarea administrației fiscale” este esențială pentru reducerea deficitului.

În același timp, Guvernul își propune să prioritizeze investițiile publice în funcție de randamentul lor economic și de sursele de finanțare disponibile. Raportul precizează că investițiile trebuie selectate „în funcție de impactul economic și de sursele de finanțare disponibile”. În paralel, documentul subliniază importanța utilizării fondurilor europene pentru susținerea investițiilor și limitarea presiunii asupra bugetului național.

De asemenea, strategia fiscală presupune evitarea unor noi angajamente de cheltuieli care ar putea compromite reducerea deficitului. Raportul avertizează asupra necesității „evitării unor angajamente bugetare care ar compromite continuarea reducerii deficitului”.

În ceea ce privește veniturile bugetare, documentul arată că măsurile fiscale adoptate anterior au vizat „restrângerea regimurilor fiscale preferențiale, majorarea unor impozite și taxe și extinderea bazelor de impozitare, alături de eforturile de îmbunătățire a colectării”. Aceste măsuri fac parte din pachetele adoptate în 2025 și contribuie la proiecțiile bugetare pentru anii următori.

„Proiecțiile fiscale rămân expuse riscurilor asociate unei creșteri economice mai reduse decât cea anticipată, cu impact asupra bazelor de impozitare. În acest context, menținerea unei politici prudente privind cheltuielile de personal și asistența socială după ieșirea din regimul de înghețare, continuarea măsurilor de îmbunătățire a colectării veniturilor, inclusiv prin digitalizarea administrației fiscale, precum și prioritizarea investițiilor publice în funcție de impactul economic și de sursele de finanțare disponibile rămân esențiale pentru continuarea ajustării fiscale și corectarea deficitului excesiv până în 2030”, conchide documentul.

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